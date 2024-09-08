9月8日 常年期第二十三主日

依撒意亚先知书 35:4-7 圣咏 146[145]:7,8-9,9-10 雅各伯书 2:1-5 马尔谷福音 7:31-37

耶稣治愈这聋哑人的方式比较特别：祂「把手指放进他的耳朵里，并用唾沫，抹他的舌头」。耶稣大可凭一句说话，就把这人治好，为甚么祂要用这样的方式来医治他呢？

这让我想起一种古老的授洗仪式：主礼触摸受洗者的耳朵，并将唾沫涂在受洗者的嘴唇上。这仪式象征著圣事的恩典，受洗者通过这仪式，聆听并接受天主的说话，甘愿承担宣扬天主话语的责任。

我们都需要天主的恩宠来开启我们的耳朵和舌头，好使我们能够清楚地接听耶稣的讯息，并得到鼓励和勇气，向世人公开讲述我们所听到和所理解到的天主话语。

不过，我们也必须承认，人性的软弱，会使我们不乐意为此而作出任何牺牲。只有当我们真正意识到和体验到天主的爱时，我们才会心甘情愿地不计较任何代价去为主服务。

主耶稣，请祢开启我们的心灵耳朵，并帮助我们将听到的给别人讲述。

内容来源取自《和平月刊》

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