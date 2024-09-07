9月7日 常年期第二十二周星期六

格林多前书 4:6-15 圣咏 145[144]:17-18,19-20,21 路加福音 6:1-5

有所隐修院以铃声为准，起床有铃，祈祷有铃，吃饭做工也有铃；修士们在铃声中有序地生活。有位新到的修士，感觉很难适应，尤其对日间的祈祷铃；铃声一响，就必须放下手中的所有工作，朝圣体柜的方向，一起做个简短的祈祷，然后再继续作工。这位修士感觉到是在浪费时间，心里问：为甚么不能先把手头上的工作完成，然后再安心好好地祈祷呢？这位修士向其他修士表白他的想法，其他修士报以默默一笑。随时间过去，这位新修士变成了老修士。新加入的修士会和他谈心，当中亦不乏问到他年轻时提出的问题。这时，他相似其他修士，报以默默一笑。因为，他明白到了人需要经历成长，也明白到了铃声并不能阻止他的工作，反而更让他明白到工作的目的是甚么，是在为谁工作；一切随主，主随一切。

主，祢是道路、真理、生命，在跟随祢的旅途中，求祢时刻助我只因祢而生活，只为祢而工作。

内容来源取自《和平月刊》

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