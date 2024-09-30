10月1日 圣德兰．里修（小德肋撒）

（贞女、圣师、传教区主要主保）庆日 依撒意亚先知书 66:10-14 圣咏 131[130]:1,2,3 玛窦福音 18:1-5

耶稣对门徒们说：「你们若不变成如同小孩子一样，你们决不能进天国。」我们不禁要问：成年人究竟丢掉、失去了甚么，以至失去了进入天国的机会？

在很多文化当中，都可以看到一个显而易见的小孩与成年人的差别。小孩没有社会地位，也没有发言权，他们完全依赖自己的父母和所处的环境生活，对自己的生活没有控制权。成年人则想尽办法要主导自己的、家庭的，甚至是社会的生活方式。

今天教会纪念圣女小德兰，一位没太多著作，兼足不出户的隐修院修女。可是，她却成了教会的圣师和传教区主保！这恰恰是因为她的「神婴小道」给教会和福传工作所指示的，是最简单，亦是最重要的成圣之道 — 即在每一件小事上完全信赖天主，也奉献给主，让祂掌权。

圣女小德兰，请为我们转祷，好让我们学会在天主面前成为一个小孩子，懂得依靠祂，让祂给我们的人生掌权。

内容来源取自《和平月刊》

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