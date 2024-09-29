9月29日 常年期第二十六主日

户籍纪 11:25-29 圣咏 19[18]:8,10,12,13-14 雅各伯书 5:1-6 马尔谷福音 9:38-43,45,47-48

我们看到若苏厄请梅瑟禁止两个不在会幕的人履行天赋的职务；又看到若望和伙伴们禁止一个不是跟从耶稣的人，以耶稣的名字驱魔。也许我们都曾经有过类似的心态：看到资历不足，却受到认同，更获得丰厚回报的人，而心有不甘，甚至认为作出申诉，规限他们的行动，是义不容辞的事。这时，我们根本没有考虑到，他们所做的，是否有益于大众，或只想禁制他们，维护自身权益？梅瑟一语道破：这无非出于嫉妒！

嫉妒让我们只记挂自己的需要，只关心自己所得到的待遇，忘记了天主才是一切恩宠的施予者，忘记了天主对我们从来都是一视同仁。我们欠缺的，是梅瑟的襟怀：巴不得上主的人民，都能领受各自神恩，在自己的岗位上为主服务。

当我们为了自私的原因，而制止别人履行天主

的委派，后果可以很严重。耶稣说：「使这些信者中的一个小子跌倒」，代价可能是失去永生的赏报。

天父，求祢赦免我的自负，帮助我看到别人的价值。

内容来源取自《和平月刊》

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