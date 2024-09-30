9月30日 常年期第二十六周星期一

圣热罗尼莫司铎（圣师）（纪念） 约伯传 1:6-22 圣咏 17[16]:1,2-3,6-7 路加福音 9:46-50

约伯传素来给读者一种较消沉的感觉：人生总是充满痛苦的，尤其当难以理解的痛苦发生时；但细读今天的选经组合，约伯传和福音所提到的，同是现代人的生活写照：天灾人祸、职场、家庭、社会、友侪人际间的名、利、权、势的明争暗斗、互不相容，以致莫名的痛苦，不断地折腾著彼此的身心，连稚子也无法幸免，被逼介入「赢在起跑线」的行列。

主耶稣「看透了」门徒们的心思，上主也挑战撒殚「留心注意」那称得上为祂仆人所具备的质素和表现 — 十全十美、生性正直、敬畏天主、远避邪恶。

约伯将一切接受，说了这最后一句：「上主赐的，上主收回。愿上主的名受到赞美！」约伯没有犯罪，也没有抱怨，让一切臻于圆满。

上主，在祢尊威座前，世人算甚么？请时刻警醒我们，竭力趋近祢愿意我们达到的完美，像约伯那样臣服于祢美善的安排，不求明白，也不深究。唯有祢是万有的创造主，也是万善之主！

内容来源取自《和平月刊》

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