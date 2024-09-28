9月28日 常年期第二十五周星期六

训道篇 11:9-12:8 圣咏 90[89]:3-4,5-6,12-13,14,17 路加福音 9:43-45

细读今天所选的训道篇，仿佛看到一个城市、一个国家：发展蓬勃的时候，人民生活无忧，夜夜笙歌。但当「灾祸的日子来到」，一切化为乌有，市况萧条，再找不到半点欢乐。放眼整个世界，当科技高速发展，人们视大自然为私产，盲目开发；直至一天把资源耗尽，留给子孙的就是一个昏暗无光，哀鸿遍野的荒漠。对于这一切，训道者发出了一句千古浩叹：虚而又虚，万事皆虚。

这样看来，存在还有甚么意义？须知训道者想说的，不是要叫人万念俱灰，而是要大家追随万物根源的天主，以找到生存的真正意义。为了巩固人的信德，耶稣降生世上。祂在行奇迹、显圣容之后，转头告诉我们：「人子将要被交于人的手中。」祂要大家别因为看到奇迹而相信天主，祂要人谨记即将来到的：祂的被出卖、受难和复活。藉著复活，门徒目睹了在虚幻的现世背后，那真实的永恒。于是，他们冒死也要把重要真相传遍普世。

主耶稣，感谢你毁灭了死亡，藉著福音彰显了不朽的生命。

内容来源取自《和平月刊》

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