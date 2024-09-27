9月27日 常年期第二十五周星期五

圣云先司铎（纪念） 训道篇 3:1-11 圣咏 144[143]:1,2,3-4 路加福音 9:18-22

当梅瑟在焚而不毁的荆棘中听到声音说：「梅瑟！梅瑟！」他回答：「我在这里。」之后，那声音回应：「我是你父亲的天主，亚巴郎、依撒格、雅各伯的天主。」接著，梅瑟苦述以色列子民在埃及的奴役，天主遂派他带以民出谷。梅瑟担心以民会问到：「叫你来的是谁？」天主向梅瑟启示：「我是自有者。」

福音中当耶稣问到祂的门徒：「你们说我是谁？」伯多禄在圣神内回答：「天主的受傅者。」耶稣没有否认伯多禄的回答，而是透过预言自己的受难，启示并加深他们对祂的认识：祂是为爱世人而受苦受辱，死而复活的基督。从旧约天主派遣梅瑟带以民出谷，到天主子成为被派遣的新梅瑟，天主都在向我们用祂对人类的行动，启示祂就是爱我们的天主。

耶稣也邀请我们藉著生活的经验去体会祂的逾越奥迹，并回答祂的问题：「你们说我是谁呢？」

主，求祢不断地在生活中向我启示祢为我是谁，好让我藉著祢爱我的爱，来祝圣我自己。

内容来源取自《和平月刊》

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