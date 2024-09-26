9月26日 常年期第二十五周星期四

训道篇 1:2-11 圣咏 90[89]:3-4,5-6,12-13,14,17 路加福音 9:7-9

训道篇语带悲观，似乎并不符合新约的教导。但若仔细反省，我们会发现，新约的作者，甚至耶稣本人，都套用过训道篇的一些思想，只不过转到另一个层面。训道者说：「人在太阳下辛勤劳作，为人究有何益？」这话在耶稣口中，并不悲观，同时具挑战性：「人纵然赚得了全世界而赔上自己的灵魂，为他有甚么益处？」（谷8:36）。

「眼看，看不够；耳听，听不饱。」不够、不饱，不应叫人气馁，反邀请人开放心灵，迎向眼所未见，耳所未闻的超越。玛窦福音13:17说：「有许多先知和义人，想看你们看见的，而没有看到；想听你们所听见的，而没有听到。」我们能够在基督内「看到、听见」，我们实在有福！而我们在世旅途中所「看到、听见」的，也确实是无止境的，因为「天主为他的人所准备的，是眼所未见，耳所未闻，人心所未想到的」（格前2:9）。

主啊！求祢常保我们的心灵开放，自由地去拥抱祢的真理。

内容来源取自《和平月刊》

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