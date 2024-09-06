9月6日 常年期第二十二周星期五

格林多前书 4:1-5 圣咏 37[36]:3-4,5-6,27-28,39-40 路加福音 5:33-39

追逐世间名利者，以身为大官、大老板为荣，一个低级官员或普通服务员，也许常不敢暴露身分，甚至会感到尴尬。圣保禄使人感到惊讶，因为他渴望人们把他视作服务员，即基督的服务员。他并不觉得这是一种耻辱。身为基督的服务员，并没有使圣保禄贬低自己，而是使他成为一个对自己、对他人的是非谣言、对世界，都是个自由的人：「至于我，或受你们的审断，或受人间法庭的审断，为我都是极小的事，就连我自己也不审断自己」。做主的仆人，意味著不成为金钱、酒精、权力地位等的仆人。基督至真、至善、至美、至圣；忠诚事奉祂，就是事奉真、善、美、圣。用孟子之言，就是「事天」。所以，圣人们都有孟子所说的浩气：「富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫」。

主，请让我不要因为身为祢的服务员而感到羞耻。请帮助我像圣保禄一样，敢于因为自己是祢的服务员而自豪。请赐给我世界无法给予的自由与平安吧！

内容来源取自《和平月刊》

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