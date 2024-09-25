9月25日 常年期第二十五周星期三

箴言 30:5-9 圣咏 119[118]:29,72,89,101,104,163 路加福音 9:1-6

耶稣召集了十二宗徒，派遣他们「周游各乡村，宣传喜讯，到处治病」。耶稣派遣，本身就是一份恩宠。祂不但赐给宗徒们能力和权柄，也给他们信心，邀请他们全心依赖上主的恩赐。主耶稣预先提醒他们，在履行使命时，即使已经拥有一些适切的能力，但仍可能会遇上困难。这并不一定是因为他们能力不足，而是作为基督的跟随者所宣传的喜讯，并不是到处受人欢迎。然而，主耶稣要求他们不要放弃继续前行，务要履行使命，把救恩带给乐于接受喜讯的人。

同样，我们都被邀请在日常生活中，好好地为主作见证，让身边的弟兄姐妹能够体验到天主的国已经临于我们当中。这是主耶稣给每一位基督徒的派遣，所以，祂也必会赐给每一位愿意接受使命的人足够的恩宠。这份使命不但会让人接触到天主，体验祂的爱，也让人与主耶稣同行。

主耶稣，仰赖祢的慈恩，我们能够乐于接受祢的派遣，我们感谢、赞美祢！求祢陪伴我们走入人群，为祢作见证。

内容来源取自《和平月刊》

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