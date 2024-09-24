9月24日 常年期第二十五周星期二

箴言 21:1-6,10-13 圣咏 119[118]:1,27,30,34,35,44 路加福音 8:19-21

短短四节福音，足以叫人大吃一惊。耶稣在加里肋亚传教，此刻大概是来到一间房子里。群众围绕祂坐著，在听祂讲道，人多得水泄不通。祂的母亲和兄弟都来了，但没法接近祂。于是给祂传个口讯，说他们来了，想要见见祂。可是，耶稣竟这样回答：「听了天主的话而实行的，才是我的母亲和我的兄弟。」教我们不禁要问：谁是我的家人？

根据耶稣的说法：人生来首要的关系，是每个人跟天主的关系。虽然每一个人都在家庭出生，但我们首先是属于天主的，其次才是属于他人的。意思是：人能和人建立深厚的关系，是因为大家都是属于天主的。换句话说，我们的父母、兄弟（姊妹），就是那些听了天主的话而照著生活的人。耶稣给「家庭」下了一个新的定义。

当我们听了天主的话而实行，我们就成为天主家庭中的一员；耶稣是我们的长兄，我们彼此是主内的兄弟姊妹。

愿天主永受赞美！

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html