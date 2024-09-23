9月23日 常年期第二十五周星期一

圣碧岳．庇特来司铎（纪念） 箴言 3:27-34 圣咏 15[14]:2-3,3-4,5 路加福音 8:16-18

耶稣给门徒解释了撒种的比喻后，教导他们「应当留心要怎样听」天主的话。

真正聆听天主话语的基督徒，会致力成为世界的光，不会用器皿遮盖住散发的光明，而是承行天主的话，在生活中做个行善和正直的义人（见今天的读经一和圣咏），把基督，把光明带给别人。

今天教会纪念的圣碧岳．庇特来司铎，让天主的话发光发亮。他像圣方济各．亚西西一样，身上带有耶稣的五伤。1918年9月20日的星期五早上，当碧岳．庇特来司铎在他老旧的小堂，对著咏经席的苦像祈祷时，得到印上五伤的恩典。这些伤口，持续半个世纪，都会裂开和流血。据悉，圣人亦能分身（同时在不同地方现身），也能离开地面漂浮在空中。他亦能触摸病人使人痊愈。他分受基督苦难的同时，也把基督的爱带给别人。他每天听告解十六小时，安慰病者，教导众人。

天主，愿圣碧岳．庇特来司铎的圣德，激励我们做个发光发亮的基督徒，把祢的福音带给别人。

内容来源取自《和平月刊》

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