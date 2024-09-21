9月21日 圣玛窦宗徒（圣史）庆日

厄弗所书 4:1-7,11-13 圣咏 19[18]:2-3,4-5 玛窦福音 9:9-13

天主向我们发出成圣的召叫。我们既领受了不同的恩宠，每一个人都应善用天主的恩赐。我们的行动，既要与所受的恩宠和召叫相称，便应遵循个别的途径，为建树基督的身体，各尽其职。我们必须辨明自己特有的道路，全然献上自己，在所作的一切事上，并在身处的任何地方，以爱德生活，发挥最美善的一面。我们可尝试在祈祷中聆听天主对我们的期望，然后，即使是最微小的决定，都照祂的期望而作。

耶稣召叫罪人，我们虽有不足和缺失，但仰赖天主的慈恩，仍可回头，向前迈进，努力成圣，荣主救灵。圣德在于与基督结合为一，借此活出祂生命的奥秘。圣德在于以独特和个人的方式，与主耶稣的死亡和复活结为一体，不断地与祂一起死而复活。圣德也体现在生活中，重现耶稣在世的贫穷生活，亲近最卑微的人，并在爱中交付自己。

天主圣神，求祢在我身上塑造个人的奥迹，让我得以在现今世界中，呈现耶稣基督。圣玛窦，请为我祷！

内容来源取自《和平月刊》

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