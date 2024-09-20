9月20日 常年期第二十四周星期五

圣金大建司铎、圣丁夏祥及同伴 （殉道）（纪念） 格林多前书 15:12-20 圣咏 17[16]:1,6-7,8,15 路加福音 8:1-3

教会纪念殉道圣人，向他们致敬，因为相信天主赏赐的生命是宝贵的。正常情况下，没有人会主动放弃自己的生命，除非确实得到天主的恩宠，不然，不可能凭自己的力量，为了活出信仰，而选择舍生。这恩宠首先是对永恒生命的渴望，正如读经一所说：在基督内，众人都要复活。这样的信仰，必须毫无虚伪，因为在面对生死抉择时，虚伪的信仰没有办法支撑人的良心，继续坚持下去。

虽然，在日常生活中，我们绝少需要作出如此严峻的抉择；毕竟，在每个选择中都想到天主，以赞颂、钦崇、事奉祂为目的，是每个人的一生操练。福音中提到的妇女们就是很好的例子，她们的生活以信仰支撑。在旁人看来，她们的做法尽管荒诞不羁，可是，她们的生活见证，与殉道者的情怀异曲同工：专注于天主，其他一切都不再重要了。

天主，求祢赐给我们同样的专注，在繁忙凌乱的生活中，始终一心向祢。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html