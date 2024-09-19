9月19日 常年期第二十四周星期四

格林多前书 15:1-11 圣咏 118[117]:1-2,16-17,28 路加福音 7:36-50

人贵乎有自知之明。在今天选读的经文中，我们见识了甚么是在主前的自知。那位请耶稣到家中吃饭的法利塞人，怎也没料到一位不速之客，会给他上了最生动的一课。一名城中的罪妇，急速来到主的面前，用她的行动表明自己是个罪人，并以她独特的方式向主示爱。目睹这一切的法利塞人，不仅没有意识到自己对主的高傲，还在心里判断来到主前，显示谦卑之爱的罪妇。耶稣与他的对话，将这一切揭穿。原来，在主前最大的明智，就是仿效这位妇人。以主人的姿态把耶稣请到家中的方式是不可取的，因为，只有祂才是真正的主人。

保禄在认识主的路上，属于后知后觉，但却拥有后来居上的风范。他宣认耶稣是他的生命之主，并为福音两肋插刀。可是，他却谦卑地自认「像个流产儿」，因为他知道在主的面前，他是多么的不堪。

主，让我们今天来到祢前，努力效法保禄和那位罪妇，用自己的方式，表明跟祢的主仆关系，谦诚地让祢做我们的生命主人。

内容来源取自《和平月刊》

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