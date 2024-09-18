9月18日 常年期第二十四周星期三

格林多前书 12:31-13:13 圣咏 33[32]:2-3,4-5,12,22 路加福音 7:31-35

圣保禄笔下的这篇「爱德颂」，脍炙人口，常在基督徒的婚礼中恭读，就连非基督徒都喜欢。

我们向天主祈求许多不同的恩宠，保禄教我们要求爱德，因为这是「更大的恩赐」，「一条更高超的道路」。

保禄说：「爱是含忍的，爱是慈祥的，爱不嫉妒，不夸张，不自大……」，我们可将保禄的话，跟时下流行的或传统的情歌相比，也许我们会发觉，爱总是人心的渴求，无论是渴求被爱或是去爱。爱亦可以是痛苦的经验，易被伤害。

人的心，无论是它的真实形状，或是它所象征的意义，通常与感情和爱意相连。圣奥思定说：我们的心若非安息在天主内，永远得不到安息。圣保禄所谈的爱，就是这份天赐的礼物：安息在天主内的爱心。「爱」永存不朽，因为「爱」不是属于这易逝的世界，而是属于天主的本性本体，因为「天主是爱」（若一4:8,16）。

天主圣神，请将祢至圣之爱，倾注我们的心，感动我们，教我们懂得知恩图报，以爱还爱。

内容来源取自《和平月刊》

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