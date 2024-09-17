9月17日 常年期第二十四周星期二

格林多前书 12:12-14,27-31 圣咏 100[99]:2,3,4,5 路加福音 7:11-17

仰观星辰，俯瞰大地，怎能不赞叹天主的无穷创意？有句话说，天底下没有两片完全相同的叶子，同样地，世间也没有两个完全一样的人，包括双胞胎的兄弟姐妹。

天主似乎在创造工程开始的一刻，就属意每个个体都是独特的。圣保禄用他的身体神学为我们清楚阐述了这一点，他说：无论甚么民族，何种肤色，哪个文化或国籍，男人或女人，信徒们都藉著洗礼，在圣神内成为一个身体；耶稣基督是这身体的头。在基督的奥体内，有些人蒙召作宗徒，有的作先知，有的作教师，有的担任其他职分。纳匝肋人耶稣的身分是救世主：祂宽恕、医治、释放天主的众百姓。在今天的福音中，祂对纳因城的寡妇动了怜悯的心，复生了她的独生子，借此光荣了天主父。

在天主眼中，我们每一个人都是独一无二的，非常珍贵的，是千万金银都不可比拟的。天主从不嫌弃我们，却视我们为眼中的瞳仁。

创造我们的天主，求祢帮助我们以我们各自独特的职分来光荣祢的圣名，彰显祢的美善。

内容来源取自《和平月刊》

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