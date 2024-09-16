9月16日 常年期第二十四周星期一

教宗圣高尔乃略及圣西彼廉主教 （殉道）（纪念） 格林多前书 11:17-26,33 圣咏 40[39]:7-8,8-9,10,17 路加福音 7:1-10

「圣母军的名称，来自罗马的军队。罗马军队，历代以来，是以忠贞、勇敢、有纪律、耐劳、有效果等著称……」（圣母军手册第四章，一节）。「古罗马军恐怕是世界上最勇敢善战的军队了，它长胜的秘诀是由于它的士兵都有非凡的精神……绝对服从指挥官的命令：指挥官只要点一点头，他马上就服从……」（圣母军手册附录四）。现在，百夫长以他的士兵和仆人的服从，寓意耶稣能控制自然界：祂不受空间阻隔，远距离仍能治好他的仆人。

这位信德超凡，求耶稣医好自己仆人的百夫长，由于自觉不堪当，而没有露面，只是派人向耶稣求怜。他先是派几个犹太长老，后再打发一个朋友。靠著他的善行和信德，百夫长获得了宠幸。这个故事也告诉我们代祷的意义，和信德的重要性。若此时此刻，你在渴求甚么恩宠，不妨请更多人和你一起到耶稣跟前代祷。与此同时，我们也当义不容辞地为有需要的人转祷。

主耶稣，祢是慈悲的，求祢慷慨施恩，速来救援。

内容来源取自《和平月刊》

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