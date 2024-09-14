9月14日 光荣十字圣架庆日（星期六）

户籍纪 21:4-9 圣咏 78[77]:1-2,34-35,36-37,38 斐理伯书 2:6-11 若望福音 3:13-17

以民抱怨天主和梅瑟，因为他们在追寻的是吃喝，对天主的施恩救援，视而不睹。天主打发火蛇到人民中，咬死了许多以色列人。这个灾祸跟亚当的诱惑有点相似 — 忘记了天主的恩宠，只顾寻求己益，就是弃绝天主，自取灭亡。悬在木竿上的铜蛇，表明天主的忠信，祂会持续爱护以民。

耶稣本与天主同等，却空虚自己，取了奴仆的形体，并以死囚的身分被高悬在十字架上。纯从人性的角度看，耶稣是彻底地失败了！可是，处死耶稣的刑具，同时彰显祂的胜利。死而复活的耶稣基督，战胜了死亡。凡「瞻仰」十字架奥迹的信徒，都能保存生命，直到永远。

全能的天主大可藉一句话，赦免诸罪，并给我们启示祂的大爱。可是，祂派遣自己的独生子到世界上来，「听命至死」。耶稣的绝对服从，取代木竿上的铜蛇。祂以宝血洗净我们的罪过，叫我们活于永生。光荣的十字圣架把人类赎回，使天人修好；是耶稣彻底地爱了世人的胜利。

主耶稣，我们敬拜祢的十字圣架，歌颂祢的光荣复活，感谢祢借此圣架救赎普世。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html