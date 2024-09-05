9月5日 常年期第二十二周星期四

格林多前书 3:18-23 圣咏 24[23]:1-2,3-4,5-6 路加福音 5:1-11

耶稣站在湖边，群众拥到祂跟前，要听天主的道理。但天主的话，不只是为聆听，更重要的是为实践。耶稣说：「凡听了我这些话而实行的，就好像一个聪明人，把自己的房屋建在磐石上……」（玛7:24），也只有「那承行我在天之父旨意的人，才能进天国」（玛7:21）。

耶稣看见两只船，登上的，是「西满的船」，并「请他把船稍微划开，离开陆地」。西满也是听众之一，而且，他离耶稣最近，听得也清楚。当耶稣一讲完了，就对西满说：「划到深处去，撒你们的网捕鱼罢！」这对他们来说，是个考验，也是个挑战。但西满听了，也做了。他说：「老师，我们已整夜劳苦，毫无所获；但我要遵照你的话撒网。」

因为「他们照样办了」，所以「网了许多鱼，网险些破裂了。」失败的经验虽然令西满沮丧，但耶稣的话，却鼓舞了他，甚至满载而归。即使西满意识到自己是个罪人，但耶稣叫他「不要害怕」，他「就舍弃一切，跟随了他」。

主耶稣，请祢也教我们不要害怕，舍弃一切，随祢而去。

内容来源取自《和平月刊》

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