9月4日 常年期第二十二周星期三

格林多前书 3:1-9 圣咏 33[32]:12-13,14-15,20-21 路加福音 4:38-44

耶稣没有留恋在葛法翁取得的小成就，而是经过祈祷分辨，起身往其他需要聆听福音的村庄。圣保禄也指出，我们原是天主的助手，不能居功自傲，更不能分党分派。为结出更多的福音果实，我们应弃绝自己，寻找为中悦天主而应作的。圣保禄这位把福音传到外邦的大宗徒，常守的，就是「祂应兴盛，我该衰微」（若3:30）的原则。

一些教会中人，也许在不知不觉中，忘记了服务的初衷，忽略了福传的优先性，而寻求自我的成功和实现。他们在教会内忙碌，却很少能结出福音的真正果实。教堂愈来愈漂亮，礼仪愈来愈正规，但人们对天主的认识、对福音的认同却不够，这可能就是自我追寻和实现的部分现象吧！

主耶稣，祢在向天父深度的祈祷中获得了行动和福传的动力，求祢也使我们常常寻求福音价值的最大化，而非自我的实现。

内容来源取自《和平月刊》

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