9月3日 常年期第二十二周星期二

教宗圣额我略一世（圣师）（纪念） 格林多前书 2:10-16 圣咏 145[144]:8-9,10-11,12-13,13-14 路加福音 4:31-37

今天福音两次提到民众惊讶于耶稣的权威，分别是在不同事情上表现出的权威：第一个是耶稣的教训，第二个是祂驱魔的能力；前者是话语，后者是行动。权威与权力不同，权力是职责范围内的支配力，而权威是别人信服的影响力。所以，有权力的不一定有权威。一个人能有权威，或者说一个人在别人眼中值得信服，首先是因为他的言行是高尚的，其次是因为他言行一致；只有言行一致的人，才有诚信和值得信服。

民众觉得耶稣有权威，就是由于这两个原因。首先，祂言行一致，因为一方面，祂所讲的福音就体现在祂的生活上；另一方面，祂的言语具有「使动性」，即具有行动的效力，比如当祂对魔鬼说「出去」时，魔鬼就应声离开。其次，耶稣的言行是高尚的，因为祂说话行事，只遵从圣神的引导和依靠真正的「权威」—天父（参若10:38; 12:49）。在保禄看来，基督徒宣讲的福音是有权威的，因为那是基督徒在圣神内所领受的属神的事，是天主的奥秘。

天主啊！愿我们的言行，表现出与祢的奥秘相一致的权威。

内容来源取自《和平月刊》

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