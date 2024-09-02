9月2日 常年期第二十二周星期一

格林多前书 2:1-5 圣咏 119[118]:97,98,99,100,101,102 路加福音 4:16-30

耶稣接受了若翰的洗礼后，便开始到处宣讲天国的福音。祂回到了自己的家乡，同样迫切地想要把这个好消息传递给自己的同乡。今天福音中，耶稣向他们同时传递了两个讯息。第一个是天主藉著依撒意亚先知对以色列子民所许的承诺；第二个是这个许诺背后对人们悔改的邀请。可是，祂的听众虽然希望天主的许诺，在他们的生命中成为现实，却不愿意承认自己需要悔改的事实。

耶稣的亲临已经完全展示出了救恩的样貌，但人们拒绝接受天国的讯息来自一个同乡人。天主的恩宠已经藉著耶稣白白地赏赐给他们了，但这并不是他们想要的方式。他们不仅没有准备好自己去接受，也拒绝承认天主的恩宠。

天主可以透过超出人们所能理解和期待的方式，向人们展示祂的恩宠。

主，求祢赐给我们一颗谦卑和开放的心，好能承受祢为我们预备的鸿恩。

内容来源取自《和平月刊》

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