意大利运送病患至露德及国际朝圣地全国联合会的列车抵达露德

为病人服务的意大利运送病患及国际朝圣地全国联合会正式开始了“与伯尔纳德一起…我们在岩洞前游行”朝圣活动。一辆列车在21小时、行使1035公里后，于23日早上8点30分抵达法国比利牛斯山脚下的露德车站。

（梵蒂冈新闻网）意大利运送病患至露德及国际朝圣地全国联合会再次开始了为病人服务的朝圣活动。该联合会全国事务助理彭纳基奥总主教解释说，这个朝圣经验要在信望爱三超德背景下，在协会义工的奉献和前往马萨比山洞的旅程中朝圣者的故事中形成。玛利亚格拉齐亚是其中一位参与者，她面带微笑坚定地说，“我只向圣母玛利亚恳求一件事，愿她保佑我并加强我的信德！”

专门为病患和无法自理的人提供的“担架”车厢具有实际的爱德，基督的爱。这是意大利运动病患至露德及国际朝圣地全国联合会的格言。这爱是可以觉察到的，每一位特殊的旅客都得到了如此自然和忠诚的服务及照顾。

意大利运送病患至露德及国际朝圣地全国联合会的白色列车上“住著”一群不知疲倦和勤奋的义工，他们每个人都被安排了任务，从医生到厨师。有的人准备午餐、晚餐和早餐；有的人是设置在中央车厢小圣堂的唱诗班成员；另有一些人负责清洁工作，还有一些人准备晚间卧铺。列车上也有司铎，他们主持弥撒、听吿解、在狭窄的走廊带领所有乘客进行圣体游行。

列车到达露德车站后，朝圣者独自或在他人的帮助下有序地下车，开始朝圣活动的第二部分，即等待前往露德岩洞。露德非常漂亮，令人有宾至如归的感觉。

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