贝鲁特情况混乱，方济各会贝鲁特会院院长：我们接待逃离的人

以色列袭击黎巴嫩行动加剧，在该国服务的克里姆神父见证说，“炸弹没有落在我们的基督徒占多数的社区。现在是安全的，但不知道接下来会发生什么事”。

（梵蒂冈新闻网）在以色列对黎巴嫩真主党发动袭击后，黎巴嫩的局势高度紧张。方济各会贝鲁特会院院长安里姆（Jihad Kraiem）神父不安地向本新闻网表示，“贝鲁特的情况很混乱，人们，尤其是什叶派地区的人们正逃往基督徒占多数的地区。炸弹没有落在我们附近，但听的很清楚。人们非常害怕”。轰炸导致什叶派家庭逃离，克里姆神父说：“我们的社区还没有遭到轰炸，至少现在是安全的。我们不知道这样会持续多久…由于我们接待什叶派家庭，我们这里有可能会遭到轰炸。人们对此感到害怕”。

在杰玛泽的方济各会院目前已接待并且继续接待难民。克里姆神父说，“我们接待了很多人，尤其是儿童、妇女和她们的丈夫，我们不能拒绝他们……我们尽可能地多收留一些人。我们要给这些人提供食物、毯子、床垫，还缺很多东西。我们所拥有的都已分发了。此外，我们也关心其他中心，看看它们需要什么东西，好给予帮助”。鉴于冬季将至，特别需要毯子，“尤其是更冷的地方”。“还需要食物，给儿童的牛奶……”

此刻很难找到基本必需品。克里姆神父指出，“我们不知去哪里购买，所有人跑去采购，找到必需品成了非常困难的事，我们试著从这里购买一点或著从那里购买一点，可是还缺很多”。神父补充道，“我们的修院目前是个安全的地方，基督徒地区还没有遭到轰炸，我们的地区基督徒占多数”。但是，未来是不确定的，并且随时都会发生变化，“我们不知道接下来事情会如何”。

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