基多国际圣体大会闭幕：友爱并非一个选项

加拉加斯的荣休总主教波拉斯枢机9月15日以教宗的名义主持了国际圣体大会的闭幕礼。他宣布下届大会将于2028年在澳洲的悉尼举行。

（梵蒂冈新闻网）9月15日主日，在厄瓜多尔的基多举行了第53届国际圣体大会的闭幕礼，由加拉加斯的荣休总主教波拉斯（Baltazar Enrique Porras Cardozo）枢机代表教宗主持了礼仪。会场上挥舞著许多代表世界各国的色彩缤纷的旗帜，其间夹杂著白色的遮阳伞，大约25.000名信友怀著喜悦的心情参礼。

友爱使世界痊愈

本届圣体大会于9月8日至15日举行，省思了“友爱使世界痊愈”这个主题。波拉斯枢机在讲道中尤其发挥了这个主题，说“对基督徒而言，友爱不是一个可有可无的选项，而是福音的一项承诺”，“是人与人彼此相连，有如真正的血缘关系，尊重人的尊严、权利的平等、彼此团结互助，以及亲近有加，具有创造性的父性和令人感到慰藉的母性”。

照顾渴望食物和尊严的人

这位教宗的代表指出，由此可见，圣体圣事不是“单纯的纪念，而是纪念”那吸引我们的天主慈善。“圣体圣事消除对物质的渴求，激发服务的愿望，让我们走出安逸的静止状态，提醒我们不仅自己需要饱饫，也要帮助近人充饥”。

枢机重申，有鉴于此，我们比以往任何时候都更需要“照顾那些渴望食物和尊严的人、那些没工作、为谋生而挣扎的人”，因为“信徒的友爱从圣体圣事中得到滋养，能重新表达与他人的关系、宽恕的幅度和撒玛黎雅人的帮助”。

生态幅度，需要培养的美德

波拉斯枢机指出，照料共同家园也应是友爱的果实。他解释道，“对大自然的不合理开发，使拉丁美洲成了一个饱受摧残的大陆”。因此，生态幅度要求我们需要培养美德，“在关于亚马逊的同道偕行会议中提出了保护受造界和我们生活的环境，因而获得了我们不能忽视的幅度”。

圣体圣事扩展我们生活的视野

最后，枢机敦促在场的众多信友从基多再次启程，带上“满载希望见证的行李，深信圣体圣事和敬礼耶稣圣心能拓展我们生命的视野，更好地为这个充满对立、受伤但在基督内得到救赎的世界服务，肩负起改变这个世界的任务”。

2028年在悉尼相会

在最后的降福礼之前，这位教宗的代表宣布了下届国际圣体大会，即第54届大会将于2028年在悉尼举行。在基多参加会议的澳洲代表团对这个消息表示热烈欢迎。随后播放了一段视频，说明澳洲如何筹备盛大庆祝活动，纪念于1928年在澳洲举办首次国际圣体大会百周年。

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