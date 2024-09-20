2025禧年，菲西凯拉总主教：以具体行动应对世界上的和平与债务问题

德勤会计师事务所介绍了一份有关圣年来临之际的重大挑战的报告。圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教表示，“我们已收到许多国家的朝圣团报名，已经启动的禧年筹办活动现在进行得更加如火如荼。我们准备好了”。

（梵蒂冈新闻网）“愿禧年也以具体行动陪伴，尤其是对最贫困者的关注。”圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教在德勤会计师事务所推动的“关怀全球化”活动的间隙中指出，我们的社会呈现出“矛盾的层面。一方面是财富不断增加，但只是增加少数人的财富；另一方面是贫困增加，更多人陷入贫困”。

菲西凯拉总主教表示，“有些国家生活在贫困线之下，所以，教宗方济各在禧年诏书中也迫切吁请世界上的大国在考虑的重大问题中，首先考虑贫穷国家的债务并非巧合”。另一个重要问题是“死刑，在有死刑的地方反对死刑”。

离开启2025年禧年的圣门的日子越来越近。圣座福音传播部代理部长保证一切都按原定计划进行。“我们已收到许多国家的朝圣团报名，已经启动的禧年筹办活动现在进行得更加如火如荼。我们准备好了”。届时，预计将有3200万名朝圣者前来，菲西凯拉总主教表示，这只是“预测”，他补充道，“我能说的是，我看到世界各地的教区有很多人对此感兴趣，非常想参加禧年活动”。

禧年是一个消除不平等的契机。在聚会中，德勤事务所介绍了“关怀全球化”的研究报告。气候变化、人口老龄化、财富两极化可能会造成巨大失衡，影响数百万人。在意大利、法国、德国、西班牙、英国和美国进行的民意调查显示，现今，十个人中有八个认为，我们的时代比过去更复杂。

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