巴黎总主教谈圣母主教座堂重建工程：这是信德之举

巴黎圣母主教座堂完工日期将近，本新闻网团队进入工地拍摄，并采访巴黎总主教和重建项目负责人。总主教强调，在五年内完成重建工程是个信德之举，巴黎人已经迫不及待；重新开门的那天，整座城市将找回其心灵。

（梵蒂冈新闻网）法国巴黎圣母主教座堂浩大的重建项目即将在三个月内竣工，这座圣殿要在12月7日傍晚再次向信众敞开大门。在工程的最后阶段，巴黎总主教于尔里克带领本新闻网团队进入这个满是脚手架的工地一探究竟。

2019年4月15日，可能是施工区域的短路导致巴黎圣母主教座堂陷入一片火海，消防队员花了15个小时才将火焰扑灭。那时，这座圣殿已经损失惨重：尖塔倒塌，建筑物部分焦黑，门面熔毁，结构的稳定性堪忧。

隔天，全世界动员了起来。在短短几天内，就从150个国家募集了8.46亿欧元的善款。这传递出一个清晰的讯息：巴黎主教座堂必须重建。

从那时起，一段人力和技术的冒险旅途就此展开。巴黎主教座堂的拥有者，即法国政府承诺要在五年内予以重建。这个目标如今近在眼前：圣母主教座堂即将于今年12月7日再次打开大门、迎接信众。

一位不同凡响的向导

带领本新闻网团队进入巴黎主教座堂重建工地参观的，正是该教区总主教于尔里克（Laurent Ulrich）。他身穿工人的服装，头戴工地安全帽，强调「这是个庞大合作的旅途」。

这个重建项目的负责人约斯特（Philippe Jost）站在主教座堂的屋顶，谈论法国总统限期五年内完工的挑战。他说：「这是组织安排方面的挑战，是落实每件事、每个人、每一笔交易的挑战。再者，这也是人力的挑战。它是集结众人之力的非凡历险，是集体、团队的历险，有很多专家参与其中。」

巴黎人迫不及待

于尔里克总主教2022年蒙教宗方济各任命为巴黎总主教，当时重建项目已进入了第三年。除了上任前曾经在圣母主教座堂主祭和共祭过的弥撒以外，于尔里克总主教到现在还没有正式接管他的主教座堂。

因此，这位巴黎人的主教充满了睿智的急切感，他的教友们也是迫不及待。他对本新闻网说：「我先是邀请大家等待，期盼将要来临的一切，鼓励全体天主子民期待一件不平凡的大事。」

关于这点，总主教表示，相较于2019年火灾前的主教座堂，今年12月7日开门的圣殿将会略有不同。「有些人对我说：『把我们熟悉的主教座堂还给我们。』我经常回答他们：我做不到。我之所以做不到，是因为圣殿得到了至今没有的色彩。」

整修后的巴黎主教座堂的确与很多人记忆中的圣殿有著强烈的对比：记忆里的那座圣堂经历了8个世纪的烛火烟熏，颜色黯淡，游客如织；而今的圣殿色彩明亮、石块干净、绘画鲜明。

总主教告诉信友们：「不要一看到壮丽的石块就心满意足。不要忘记这是天主所赐的恩典，是要献给天主的礼物。不要忘记，人们谦逊地承行天主对自己的旨意，以彰显天主教信仰。如此一来，我们不会因为在这里实现的工程而犯骄傲。我们纯粹是心存感激。」

向巧手匠心致敬

一双双熟练的巧手值得我们的尊敬和景仰。投入这个重建项目的工人和工匠总共超过2000人，于尔里克总主教将在揭幕仪式上特别向他们致敬。

总主教说：「我们知道，对他们来说，这个项目非比寻常。他们总是在做杰出的工作。他们的工艺如此精细，技巧繁多复杂，用以恢复这个地方的灵性面貌。因此，我相信，看到他们的工作实在是令人叹为观止。」

信德之举

这重建工程是个「真正的感恩举动」。巴黎总主教如此说道，并进一步称之为「信德之举」。「需要很大的信德，才会说五年内可以完工。需要很大的信德，才会在看到尖塔倒塌的第二天说，这座尖塔一定会回来的。需要很大的信德，才会认为我们可以在这么短的时间内回到这里庆祝基督的奥迹，而且跟以前一样，每天接待成千上万的朝圣者或游客，甚至比以前更多的人，因为我们预期人数会增加。」

「永存在我们心中」

约斯特表示，这个项目对于所有参与其中的人来说，都将永志难忘。

这位项目负责人说：「对于我，以及对所有参与这个项目的工匠和工人来说，这将是一生刻骨铭心的独特经验。我们将来每次看到这座主教座堂时，都会想到在这里的所有时光、那些我们经历过的美好时刻。这一切会真正地永远留在我们的回忆里，永存在我们心中。」

为于尔里克总主教而言，兴奋之情溢于言表。「重新开放的那一天将是个大喜的日子，但也是极其朴实、回归内心的日子。这份喜乐不会是外教庆典的那种纵情狂欢。这应该是整座城市在这里重新找到其心灵的简朴喜悦，深知圣母主教座堂是人人都能进入找到自己的地方。每个人都可以进来收敛心神，每个人都可以进来为自己的生活找到力量。」

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