宝血传教会梅利尼神父将是2025禧年首位新真福

可敬者梅利尼神父将于明年1月被册封为新真福，他是圣年中首位被册封为真福的人。宝血传教会正在为这项盛事做准备。

（梵蒂冈新闻网）宝血传教会会士、可敬者梅利尼（Giovanni Merlini）神父将于2025年元月12日被册封为真福，这是圣年伊始的其中一项活动。宝血传教会大家庭正在为圣年一开始举行的这项活动祈祷和做准备工作。在19世纪中叶，梅利尼神父是该传教会第三任总会长。

册封真福大典将在罗马圣若望拉特朗大殿举行，圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机将主持礼仪。宝血传教会的一份声明写道，“这项恩宠满溢的盛会将在2025禧年伊始举行，我们要从世界各地前来，一起参与圣善的朝圣之旅”。

声明中提到梅利尼神父的一些生平事迹。他于1795年8月28日在意大利斯波莱托出生，是一位“具有深刻洞察力和智慧的人”，“在教宗国和那不勒斯王国内”，他是全体人民的使徒，为贫困者和遭遗弃者服务。他的“弟兄友爱”给生活增添了“福音的风味”。

最后，声明指出，“作为基督宝血会的大家庭，我们与所有天主子民一起呼求圣神，好能走上宝血之路，那是基督开创的一条常新的生活道路，使我们能毫不动摇地坚持我们望德的宣认”。

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