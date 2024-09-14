吴枢机谈教宗访新加坡：他是基督圣爱的大使

在教宗方济各结束新加坡访问行程之际，新加坡总主教吴诚才枢机接受本新闻网采访，感谢教宗对新加坡人民的关怀，并谈论教宗此行带来的影响。

（梵蒂冈新闻网）「教宗的关键讯息始终是在世界上建设和谐，包容众人，使教会成为耶稣仁慈且怜悯善待他人的一件圣事」。新加坡总主教吴诚才枢机在教宗方济各结束新加坡访问行程时，如此概括了教宗在这座狮城为期三天的旅行。枢机接受本新闻网采访，强调了教宗对新加坡人民的关怀，并为此表达感谢。

吴枢机指出，教宗的访问「让世人明白天主教信仰的美」。「他是个包容的人，是个尊重他人宗教信仰的人。他提倡真正基本且普世的价值，那是每个人由衷的渴望」。

「所有宗教都谈论慈悲与怜悯。因此，当教宗访问一个特定的亚洲国家时，他不仅对天主教徒说话，很多非天主教徒也会聆听他的讯息。他们开始了解，天主教会不是那么的封闭、不接纳别人及好胜的教会。事实上，教会接纳并尊重他人，努力与其他人团结互助；最重要的是，教会保护受压迫者和社会，寻求众人的共同福祉。」

枢机表示，教宗「告诉我们并教导我们，如果人们真正敞开心扉，特别是对天主教会有所顾虑的政府如果这么做，我认为，一旦听见教宗的讯息，承认教会的确是基督仁慈与爱的大使，以及我们在这里是为了帮助人们成长，这一切关乎共同福祉，那么我觉得他们就会减少对宗教和信仰的顾虑，变得更加开放」。

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