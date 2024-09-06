苏哈约枢机：教宗在印尼的访问有助于加深信仰及友爱

在教宗方济各结束了为期三天的印尼之旅后，雅加达总主教苏哈约枢机向本新闻网表达了他对未来的期许，祈愿该国不同信仰的人能在「信仰、友爱和怜悯」上日益成长。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于9月6日周五上午结束了在印度尼西亚的牧灵访问，启程前往他此行的第二站巴布亚新几内亚。在教宗专机起飞后，雅加达总主教苏哈约（Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo）枢机坐下来接受本新闻网的专访，讲述了他对教宗此行的感想。

枢机首先指出，教宗此行的一切都囊括在「信仰、友爱和怜悯」这三个词里面。这正是教宗本次牧灵访问印尼的主题，「反映出印尼教会生活的动力」。因此，「教宗方济各在雅加达的这三天里，在所有场合上都加深了这三个词的意义」。

苏哈约枢机阐明，「简单来说，我会这样说：我们大家，不仅是天主教徒，更包括其他宗教团体的所有成员，都愿意增进自身的信仰，而信仰最重要的指标在于友爱。如果你自称是个信徒、属于某个宗教，却在友爱上没有长进，那么你就要打个大大的问号，反省自己是否是个真正的信徒，或者只是参加外在的宗教活动，其实内心并不虔诚。友爱的果实是怜悯。如果你自称是我的弟兄姊妹，可是你没有表现出怜悯的态度，那么当你说你在努力做个好弟兄、好姊妹时，你的行为就会给你的话语打上一个大大的问号」。

雅加达总主教认为，教宗方济各此行自始至终都体现出这一点。他做的每一件事、说的每一句话，即使是在不同的背景下，也都传达出如此精神。比方说，「我们在主教座堂与司铎、主教、要理教员和男女会士举行会晤时，教宗在讲话中特别强调了两名要理教员在会晤上说的话。我们在总统府时，教宗方济各提到了印尼建国五项原则，以及不同宗教追随者之间的友爱和关系。随后，总统也发表简短讲话，感谢教宗终于来访」。

谈到教宗等宗教领袖在雅加达清真寺签署的联合声明，苏哈约枢机表示，「包括本地宗教信仰在内，七个宗教的所有领导人都签署了声明」。

这座清真寺是国家清真寺，邻近主教座堂。枢机提醒道，这选址是刻意决定的，「因为时任总统与副总统对此进行了讨论。副总统提议将清真寺建在另一个地方，总统却说清真寺应该建在现址。所以我们大家同在一起、互相接近，以象征我们和睦共处的理想」。

苏哈约枢机透露，宗教领袖们签署完声明后，雅加达大伊玛目对枢机说：「我们必须见面，一起讨论签署后要做什么，才能让声明不只是一份文件，更使之成为印尼各宗教团体一起采取一种新的行动的开端。」枢机最后表示，「这不是纸上谈兵，却已经落到实处。我们希望，声明的签署能巩固我们携手迈向未来的道路」。

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