“让你们的信仰成为你们的文化”是教宗牧灵访问东帝汶的座右铭。这个年轻的国家在2002年独立后，一跃成为继菲律宾之后亚洲第二个天主教徒占多数的国家。地方教会活跃于国家社会生活的教育与医疗卫生等重要领域中，国家也在《宪法》中承认天主教会在社会生活中发挥著重要的作用。

（梵蒂冈新闻网）东帝汶是教宗亚太四国牧灵访问的第三站，教宗此行的座右铭是“让你们的信仰成为你们的文化”，以此鼓励这个年轻国家的教会在福音传播和国家社会生活中继续发挥其重要作用。

东帝汶地方教会的起源

福音在东帝汶的传播始于16世纪上半叶，随著葡萄牙人在帝汶岛的殖民化进程而推展。葡萄牙人一直控制著帝汶岛的东部地区，直到1975年被印尼占领为止，但在第二次世界大战期间曾短暂被日本人占领。

圣若望保禄二世教宗在1989年10月6日至16日第44次国际牧灵访问时，东帝汶是其中的一站，那时，该国仍处于印尼控制之下。教宗的访问引起了国际社会对东帝汶人民的困境和印尼军队血腥镇压的关注。

东帝汶今日教会的状况

天主教徒占多数的第二个亚洲国家：2002年5月20日，东帝汶宣布独立后，圣座与东帝汶共和国建立了外交关系。2019年，圣座将东帝汶划分为三个教区，分别是帝力（Dili）、包考（Baucau）和马利亚纳（Maliana）教区。2002年独立后，东帝汶成为继菲律宾之后亚洲第二个天主教徒占多数的国家，在140万居民中98%是天主教徒。如今，天主教信仰教育以及培育地方教会神职人员和牧灵工作者是地方教会面临的主要挑战之一。

圣召蓬勃：该国地方教会的圣召不断地持续增长。在该国的修会主要是慈幼会、耶稣会、圣言会和不同的女修会，其中一些是当地女修会团体。在该国的男女修会主要投身于教育和爱德服务领域的工作。

当地教会在东帝汶社会中的角色：在1999年独立公投进程中发挥了主导作用之后，当地天主教会继续努力，临在于东帝汶社会生活中，尤其体现在教育和卫生医疗领域，并在公开讨论中让人听到自己的声音，比如，在2009年讨论修改堕胎法。

东帝汶2002年颁布的《宪法》也承认天主教会在东帝汶社会中的特殊作用。《宪法》保障所有宗教信徒在良心、宗教和敬礼方面享有充分自由，鼓励不同宗教之间的合作，这“有助于东帝汶人民的福祉”。《宪章》序言中强调：“从文化和人文的角度看，东帝汶天主教会始终能以其尊严承担全体人民的苦难，并知道如何捍卫公民的基本权利。”第11条进一步肯定：“国家承认并赞赏天主教会参与东帝汶的民族解放进程。”

与民政当局及其他宗教的关系：2002年，东帝汶与圣座建立了外交关系，并于2015年8月15日签署协议，加强了双方密切的合作关系。该协议确定了教会能自由提供服务的条款，即在监狱、医院和孤儿院提供灵性支持；提供爱德工作和教育服务。国家则向天主教会提供补助。

当地教会与其他宗教的关系总体上良好，尤其是与传统的穆斯林团体和基督新教团体的关系都很好。

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