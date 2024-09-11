新加坡5万名教友热切期待与教宗方济各相聚

教宗方济各于9月11至13日访问新加坡，这是他在亚太四国牧灵之旅的最后一站。他在这个国家访问的座右铭为“合一与希望”。教宗到访前，新加坡《海星报》撰文，讲述了当地为教宗来访做准备的情况。

9月11日下午，预计来自新加坡天主教总教区各堂区的1千名教友代表，将在新加坡樟宜国际机场迎接教宗。

教宗此行将会觐见新加坡总理和总统，也会前往新加坡国立大学演讲，与跨宗教青年交流，以及探望圣德兰疗养院的年长者。为新加坡教会，教宗方济各行程亮点是9月12日的弥撒圣祭，届时，来自本地和邻国的280 位神父和 50 位主教及枢机将参与共祭。教宗将与大约5万名教友在国家体育场相聚。

随著教宗方济各莅临新加坡的脚步越来越近，新加坡天主教总教区「教宗牧灵之旅」筹委会的准备工作也进入紧张但谨慎的最后阶段。实际上，筹委会早在总教区公布教宗到访的喜讯时就开始紧锣密鼓地计划和组织工作，并积极召募各方面的志工人员。随即，总教区陆续展开一系列的筹备活动……

首先总教区撰写祈祷文，邀请教友们从4月中旬开始在弥撒和祈祷会上为教宗展开12天的牧灵之旅祈祷。

弥撒举行场地的国家体育场小组委员会召集并会见各个志工组组长，为在教宗弥撒中部署志工做好准备。总教区的数码传媒小组也召开多媒体志工的说明会。

照顾年长者和轮椅使用者的160名志工则多次通过ZOOM视频方式，了解工作范围和注意事项。弥撒当天，大约1000位年长者和260位轮椅使用者及他们的看顾者，将分别乘坐30多辆私人巴士在不同的时段抵达体育场，并由志工们带领他们到事先安排好的座位。弥撒结束后，也要按照事先安排好的顺序，护送他们到所属堂区安排的私人巴士。

欢迎教宗到访的主题曲One Church, One People（《一个教会，一个子民》）于8月21日通过总教区油管正式播出！约有 140 人参与了这个纪念性音乐视频的制作。 创作者Ethan Hsu 指出，主题曲提醒教友，「我们是一个教会，在主内成为圣洁的，并由圣神引领，成为天主合一的子民，并成为世界的光。」

除了总教区官方所制作的庆祝视频，一些堂区也自发制作视频，内容展现教友充满活力的信仰生活。

总教区天主教学校委员会（ACCS）组织了教宗方济各艺术竞赛，号召所有小一至小六的学生参加。主办当局希望这些活动能激发学生们对教会美好未来的憧憬，在灵修和思维上为儿童和青少年做好准备，让他们通过教宗方济各与耶稣相遇。

总教区新福传办公室和新加坡神学院则将天主教玛利诺会会士杰姆·克罗格神父（JamesH.Kroeger, MM）的著作《与教宗方济各喜乐同行》改编为团体培育材料。 杰姆神父概述教宗方济各的十二份关键文件，旨在引导教友探索教宗的深刻见解，理解及感悟他的智慧。希望教友们更加了解教宗的愿景和宗座方向。

在教宗弥撒中带领全场教友赞颂及感恩的合唱团由 1600 人组成，他们来自总教区178个合唱团以及10间教会学校。弥撒中各礼仪歌曲将分别以7种语言：英语、拉丁语、希腊语、希伯来语、马来语、华语和淡米尔语呈现。合唱团自7月初开始便进行了18次的密集练习。

新加坡文化、社区与青年部也将与新加坡总教区合作，主办 "跨宗教青年与教宗方济各"对话活动。 活动希望启发和鼓励年轻人，促进不同宗教青年之间的团结和希望。预计将有来自多所学校、不同信仰和宗教组织的 600 多人参加这项活动。

此外，为配合教宗方济各的到访，天主教基金会制作了各式各样，适合老少的纪念品，包括：黄、白T恤、帽子、水壶、手握小型风扇、内装小圣水瓶和十字架等限量版祈祷包，还有可爱贴纸、书包等物品。所有售卖所得款项将全数作为辅助筹备教宗新加坡牧灵之旅的费用。

距离38年前教宗若望保禄二世的短暂停留到访，新加坡总教区在充满欢欣期待教宗方济各之际，做足准备。据悉，筹备大会所动用到的志工团队，计有合唱团团员、学校联合铜管乐队、款待大使、送圣体员、辅祭人员、安保人员和医务人员，以及参与弥撒前后视频制作等大约5千人。希望这个历史性的时刻，为所有聆听或与教宗相遇的人都能结出丰盛的果效。

新加坡总人口约592万，维持多元宗教的色彩，佛教是当地第一大宗教（31.1％），第二和第三大宗教依次为基督宗教（18.9％）和回教（15.6％）。天主教徒约有36万，根据非官方截至2023年5月的数据，参加主日华语弥撒的教友总人数约有4350人。

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