巴布亚新几内亚天主教会

福音传入巴布亚新几内亚后，当地教会从19世纪末开始稳步发展。最初成立了几个代牧区，推进福传工作。第二次世界大战期间，教会遭到严重打击，许多修会会士被杀害，要理教员伯多禄·图罗特也在那时殉道。

(梵蒂冈新闻网) 教宗方济各这次到访巴布亚新几内亚，带来普世教会的关怀。教宗此行的座右铭是“祈祷”，以此勉励这个地方教会继续再接再厉。事实上，最初到来的传教士们不断努力耕耘，帮助这个小小的教会团体茁壮成长，使她结出硕果，活跃在今日的社会中。

巴布亚新几内亚地方教会的起源



福音在巴布亚新几内亚的传播可以追溯到19世纪，额我略十六世教宗于1844年成立了美拉尼西亚（Melanesia）宗座代牧区，最初的修会和传教团体是圣母会、宗座外方传教会和圣心传教会，之后，又有其它的传教修会和团体来到。



在经历了一个艰难的初始阶段之后，从19世纪末开始，教会开始稳步发展。该地区的传教区得到了重新划分：1889年成立两个宗座代牧区，一个是新不列颠（Nuova Britannia）代牧区，现为拉包尔（Rabaul）总教区；另一个时从西大洋洲（Oceania Occidentale）代牧区划分出了新波美拉尼亚（Pomerania）代牧区，现为马当（Madang）总教区。同时，美拉尼西亚宗座代牧区更名为新几内亚宗座代牧区，现为莫尔斯比港（Port Moresby）总教区。



7年后，即1896年，新几内亚东北宗座监牧区成立，首批圣言会(Verbiti)传教士抵达韦瓦克(Wewake)和艾塔佩(Aitape)。第二次世界大战日本占领期间，巴布亚天主教会遭到严重打击，许多修会会士被杀害，其中有要理教员伯多禄·图罗特（Pietro To Rot，1912-1945），圣若望保禄二世教宗于1995年册封他为真福。



教宗方济各是第二位访问巴布亚新几内亚的伯多禄继承人。圣若望保禄二世教宗曾于1984年5月7日至10日和1995年1月16日至18日两次造访巴布亚新几内亚。



巴布亚新几内亚今日教会的状况



巴布亚新几内亚是一个基督徒占多数的国家。该国95%的人信奉基督宗教，主要以新教路德宗为主。尽管基督徒占多数，但基督宗教并不是国教，法律体系承认所有宗教信仰都享有充分的宗教自由。



巴布亚新几内亚的教会是一个拥有众多传教士的教会团体，其中也有阿根廷传教士。今天，在巴布亚新几内亚群岛上，天主教徒在新教徒为多数的民众中占31%。大多数神职人员和修会会士如今已是原住民。教会已在当地扎根，这要归功于教会在教育、医疗卫生和社会领域中的重要贡献。

2024年5月，该国中部发生了破坏性山体滑坡，席卷了6个村庄，2千多人遇难，教宗方济各表达了他的深切关怀。灾难发生后，教会始终站在救灾的最前线，为受灾民众提供物质援助和精神上的支持。

投身教育事业：在一个文盲率，尤其是妇女文盲率仍然很高的社会中，天主教会在教育领域所扮演的角色尤其令人赞赏。全国70%的学校由基督信仰教会团体承办，其中有3千多所天主教会学校。



青年与家庭牧灵：这个国家20岁以下的青少年几乎占总人口的一半，当地教会对青年及青年领域的问题给予特别的牧灵关怀。除教育外，当地教会还努力工作，预防穷困、毒品、暴力造成的问题、青少年犯罪和街头流浪儿童的现象。教会特别设立2018年为青年年，帮助巴布亚青年认识、生活并见证出他们的信仰。同一年，召开了全国青年大会。当地教会高度重视家庭牧灵工作，家庭牧灵是主教们于2013年发起的牧灵行动计划的核心，目的是让牧灵工作临在于传播媒体，尤其使用社交网络向新世代传递信仰。



平信徒参与福传：巴布亚新几内亚教会的另一项优先工作是推动平信徒在新福传中的作用。2020年推出了名为“天主教平信徒：成为推进使命的人”的牧灵行动新计划，旨在激发巴布亚信友在日常生活中践行信仰，为基督作见证，关怀社会中最脆弱的人群：贫穷者、囚犯、难民、吸毒者、街头儿童、无家可归者、残障者和爱滋病患者。



努力推动人权及守护受造界：脆弱性和社会排斥是该国地方教会面临的一个主要议题。在维护难民和要求庇护者的人权方面，反对恢复死刑、反对仍普遍存在的巫术传播以及人口贩运引起的暴力主教们多次发声，而且也特别关注日益加剧的社会紧张局势



巴布亚地方教会特别感受到的另一个重要议题，是守护受造界。事实上，巴布亚新几内亚是受气候变化和随之而来的海平面上升影响最严重的国家之一。本遵行教宗方济各《愿祢受赞颂》通谕的精神，地方教会开展各种提高民众意识的举措，也以具体行动来促进群岛的“生态皈依”。



与其他基督信仰教会团体的关系：当地天主教会参加了巴布亚新几内亚基督教会理事会，该理事会从1965年起就集合其成员，即福音派路德宗、联合教会、圣公会、浸信会联盟、救世军等团体共同合作。除了促进其不同教会团体之间的大公对话外，理事会还推动共同的社会项目，有时也参与公开讨论。



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