波兰明爱会为水灾灾民提供援助

波兰受到受强降雨侵袭后，该国各教区明爱会已参与救灾活动，帮助受洪灾打击地区的民众。9月22日主日将进行全国性募捐活动以帮助灾民。

（梵蒂冈新闻网）波兰近日受到强降雨袭击，该国明爱会已提供了第一批紧急援助，运送到遭洪水侵袭地区的明爱会中心，即约合5万欧元的援助物资。波兰明爱会也在其网站上发起了募款活动，并表示迫切需要物质援助，尤其是来自企业的帮助，因为需要大批的物品。在最急需的物品中，包括除湿机、饮用水、发电机、手推车、防水靴、卫生用品，以及保存期长的食品等。奥波莱、希维德尼察、别尔斯科-日维茨和莱格尼察教区的明爱会正与当局接触，力求协调全国性的援助行动。首批援助物资将于下周二从希维德尼察和莱格尼察教区的明爱会所在地运出。

为响应波兰主教团主席沃伊达（Tadeusz Wojda）总主教的呼吁，9月22日主日将在波兰各圣堂举行募捐活动，以帮助遭受水灾打击的人。沃伊达总主教在网站上发布的一份讯息中说，“我愿意向那些经历这悲剧的人表达我们的关怀，也向他们保证他们并不孤单。我们为他们祈祷，我们在精神上支持他们，我们也愿意在物质上帮助他们。波兰明爱会以波兰教会的名义协调援助工作，并且已经开始提供援助”。总主教吁请国人慷慨解囊，“大雨过后，水淹没了很多房子、学校、幼儿园和医院。诸多住宅和公共建筑物被毁，整个公路基础设施也遭到严重毁坏”。

目前尚不清楚有多少教堂、会院、天主教墓园遭到洪水的侵害，但已经知道，其中受打击最大的是克沃兹科的方济各会的会院和当地的玫瑰经圣母堂。

希维德尼察教区的明爱会通过启动24小时开放的食堂来帮助无家可归者。奥波莱教区的明爱会也启动了一个类似的援助。在拉齐布日和尼斯食堂准备的饭菜会分发给水灾灾民。明爱会义工和员工将在格武霍瓦济和尼斯、普鲁德尼克等周围地区提供饮用水、面包、食品、清洁和个人卫生用品。

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