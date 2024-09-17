本笃会新的首席院长施勒德神父：为和平搭建桥梁

德国籍本笃会会士施勒德神父当选该修会新任首席院长。

（梵蒂冈新闻网）圣本笃联会9月14日选出新任首席院长，他是将满60岁的德国籍施勒德（Jeremias Schröder）神父。获选前，他是巴伐利亚圣奥田拉本笃会会长。这次选举是在罗马圣安色莫首席会院举行院长大会之际举行的，200多位来自世界各地的本笃会院长与会。

施勒德神父要接替额我略·波兰（Gregory Polan）神父的职务。这位新任首席院长曾在罗马宗座圣安色莫大学和牛津大学学习哲学、神学、历史和档案学。他访问过大约60个隐修院，其中包括非本笃会会院。

施勒德神父当选后向梵蒂冈媒体讲述说，“此刻世界处于战火中，我们这里有来自战争中的国家、乌克兰和圣地的院长做见证。在这次大会期间，下一周我们院长们将共同致力省思如何实现我们修会的座右铭，即‘和平’”。神父接著指出，“我们将反省如何能够通过我们团体的工作，通过见证和在不同文化之间搭建桥梁，确实为和平作出贡献。东方和西方正在分离，本笃会的古老使命是与东方教会建立关系。我们的确可以做出一些贡献，我们将为此努力”。

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