委内瑞拉莫龙塔主教：我们希望人民的意愿得到聆听

委内瑞拉主教团副主席莫龙塔主教在耶稣显圣容庆日向本新闻网讲述了该国近日总统大选后的不明朗局势、当地教会的诉求和行动、教宗的呼吁，以及普世教会的团结。

（梵蒂冈新闻网）委内瑞拉总统大选已经结束超过一周，投票结果依然不明。在各种和平抗议声浪中，教会通过主教和子民发出声音。该国主教团副主席、圣克里斯托瓦尔教区主教莫龙塔（Mario Moronta）于8月6日耶稣显圣容瞻礼接受本新闻网采访，讲述了该国当前的局势，当地教会的诉求和行动、教宗的呼吁，以及普世教会的团结。

莫龙塔主教首先阐明，委内瑞拉教会对当前形势有不同的解读，因为「这个前所未闻的情况中最难的一点是全局在不断地改变」。「我们这些主教保持紧密联系，举行了多次会议，目的之一是要评估每个地区的局势。我们也看到很高的不确定性。国家政府只承认已提出的投票结果，人民极其担忧、深感不安。」

「有些示威活动不幸地性质粗暴，伤亡人数众多，有百姓也有警察。然而，也有些人采取多种和平的示威方法来表达他们的反对意见，要求人民的意愿得到聆听。正如某些历史学家所说的，我们的确正在经历一个非比寻常、前所未闻的事件。但我想要保证，教会不仅透过主教，也借由司铎、执事和许多平信徒牧灵工作者，加强她的临在，以及她与民同在的关怀，以展现她的亲民。而我们也是天主子民的肢体，也与我们的子民共患难，并拥有同样的盼望；我们与我们的人民同悲共苦。」

教宗在主日三钟经祈祷活动中呼吁所有政治人士关心人们真正的福祉，而非片面的利益。莫龙塔主教表示，「这是我们大家的愿望。我们作主教的也提出这项诉求」。

委内瑞拉主教强调，教宗的讯息简截了当。「为我们所有的人、为我们的团体、司铎，显然为主教来说，这是个鼓励的声音。然而，那些收到主日三钟经讯息的人，不仅心怀感激，更视之为激励和希望的话语。我祝愿，第一，政治领袖要感受到自己是人民的一员；其次，他们不要把自己当成是民主的主人；第三、他们要在有建设性的对话中追求民主的益处、人民的福祉。」

除了教宗的呼吁以外，许多国际组织、各地教会，以及其他国家的主教团也都在为委内瑞拉祈祷。对此，莫龙塔主教表示，「这带给我们很大的鼓励。哥伦比亚教会主日为委内瑞拉和哥伦比亚祈祷，我们也收到了来自智利、墨西哥、巴拿马、多米尼加共和国，以及拉丁美洲主教团委员会等许多教会机构的讯息。这也具备很美的幅度，因为它传达出一个事实，即：虽然教会融入特定的现实中，却从未失去过『普世至公』的幅度」。

「这是圣保禄对我们的教导：当教会这个奥体的一个肢体在受苦时，整个身体都感受到这份痛苦（参阅：格前十二26），我们对此深有体会，我们正在经历这一点。比方说，我们在公开和私下场合很直接地表达过，我们与持续因迫害处境而受苦的尼加拉瓜弟兄姊妹团结一心。现在，他们让我们知道，委内瑞拉也在他们的祈祷中。这为子民、为百姓、为我们基督徒团体，甚至是为公民社会而言，都是一个巩固望德的记号，因为望德从不叫人失望」（参阅：罗五5）。

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