里米尼大会：乌尔马一家的经历展现出爱胜过于战争

爱比残酷的战争更有力：这是在里米尼大会上介绍《他们连孩童也杀害了》一书的重点。该书讲述了波兰乌尔马一家的经历：若瑟和维多利亚以及他们的6个儿女和一个未出生的孩子，在二战和纳粹占领波兰期间，冒著生命危险，决定藏匿8名犹太人。

（梵蒂冈新闻网）波兰乌尔马一家是犹太人眼中的国际义人和天主教会的真福，他们也是《安莎通讯社》记者图利（Manuela Tulli）女士和本新闻网波兰节目部负责人雷泰尔-安德里亚尼克（Pawel Rytel-Andrianik）神父共同撰写的一书的主人翁。现在，这一家人的精神也在里米尼各民族友谊大会上传扬开来。

图利女士向本新闻网指出，“今天，乌尔马一家仍在教导我们，即使在战争的恐怖之中，人们可以选择帮助别人、打开家门以及去爱。一年前教会将乌尔马一家册封为真福，这强调了今天备受质疑的家庭价值，并体现了一种共同成圣的模式。他们一家人今天依然会是个好榜样”。

雷泰尔-安德里亚尼克神父在里米尼大会的图书区说，“乌尔马一家的事件不只是80年前的一个故事，因为即使在今天世界也遭受战争之苦，从俄罗斯和乌克兰之间的战争到中东地区的战争，就如教宗方济各所呼吁的那样，不要忘记其他受冲突影响的国家，比如苏丹和缅甸”。

去年9月10日乌尔马一家被册封为真福。将近一年后，众人再次谈论这个波兰家庭。他们一家人将继续启发很多人在需要和平的世界中活出基督信仰价值。

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