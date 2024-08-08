以色列贾拉伊西神父：心怀仇恨就不是基督徒

以色列天主教希腊-梅尔基塔礼纳匝肋堂区的副本堂贾拉伊西神父，带领以色列公教童军前来意大利参加国际大学生活动。他在接受采访时表示，如今的中东地区，被战争和暴力的气氛所淹没，如果基督徒心怀仇恨就不再是基督徒了。

（梵蒂冈新闻网）2024年度托纳莱夏季国际大学生活动（Tonalestate International Summer University）于8月7日至9日在意大利雷焦艾米利亚举行。以色列天主教希腊-梅尔基塔礼纳匝肋堂区的副本堂贾拉伊西（Sima’an Jaraisi）神父率领以色列天主教童军参加了今年的活动。贾拉伊西神父是童军的指导司铎，他将在8月8日的活动中作“人们能和睦共处”的专题演讲。

失去生命的尊严与神圣性

贾拉伊西神父神父在接受采访时表示，在当今的中东，多年来不管是生活在积极还是消极的时刻，“人类生命的尊严与神圣性”已经丧失了，“但和平共处之前是可能的，现在也能够和平相处”。贾拉伊西神父以童军为例，指出阿拉伯裔基督徒、犹太教徒和阿拉伯裔穆斯林共同参与一些童军的活动，所有这些都受到“对人性和人的尊严的高度尊重”的激励。如今，“气氛黑暗而严酷，但我们不能抱持著那些无法设想自身未来的人的痛苦来回应”。

他说：“仇恨制造仇恨，爱产生爱。我们拥护爱，有许多人，包括穆斯林、基督徒、德鲁兹教徒、犹太教徒，都拥护和平并反对这种仇恨。”

仇恨的人不是基督徒

随后，贾拉伊西神父提及和童军一起欢度过的时光。童军的成员向来都互称“兄弟”，如今却被战争和暴力的气氛所淹没。这气氛令人窒碍难行，叫人以为那美好时光一去不复返。

最后，这位圣地的天主教希腊-梅尔基塔礼的神父强调：“我们基督徒怀著宽恕和对美好未来的愿景，不设限制和界限，否则我们就不再是基督徒。身为基督徒，我追求的唯有和平、人类与生命的尊严。任何怀有仇恨的人就不再是基督徒了。”

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html