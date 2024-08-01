菲律宾主教们提出四项打击贩运人口行为的建议

在7月30日的世界打击贩运人口行为日，菲律宾教会呼吁信友们在这个危险的国际祸害中，尽一切努力确保不让一个儿童掉队。

(梵蒂冈新闻网)“我们必须祈祷并立即采取行动来打击贩卖儿童行为、保护弱势群体并为受害者提供支持。”这是菲律宾主教团移民与无定居者牧灵委员会副主席克鲁斯·桑托斯(Ruperto Cruz Santos)主教在世界打击贩运人口行为日发表的讯息中的呼吁。

贩运人口有多种形式，包括强迫劳动、性剥削、强迫婚姻和招募儿童兵。在全球所有被贩运的人口中，儿童几乎占受害者的三分之一，其中女孩占大多数。据国际劳工组织称，全世界估计有4000万人处于现代奴役中，他们的工作报酬往往很少或根本没有。鉴于此现象的严重程度，菲律宾教会呼吁该国信友努力防止贩运人口行为。

四项打击贩运人口行为的建议

克鲁斯主教在代表菲律宾主教团发表的信息中，呼吁大家祈祷并采取行动。他指出，首先要祈祷，“祈祷可以改变情况。即使我们在某些情况下感到无能为力”，我们依然“必须共同祈祷，好能终结贩卖儿童行为并保护脆弱的生命”。

其次，是“立即采取行动来打击贩运儿童行为，保护弱势群体并为受害者提供支持”。主教也呼吁要提高公众意识。第三个呼吁是，不仅要支持政策的革新，而且要改善法律的执行。

第四个建议，克鲁斯主教呼吁增加额外的资源，例如，为儿童提供教育、营养食品、医疗保健和生活技能培训的赞助计划。尽管面临挑战，信友们仍能共同致力于打击贩运人口的祸害，主教对此表示赞赏。

最后，克鲁斯主教指出：“通过热切的祈祷和信德，天主置于我们心中的渴望将感动祂的圣心并赐予我们祂的祝福。”

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