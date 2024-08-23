加纳：修女们在学校开展与人口贩卖抗争的宣传活动

玫瑰经圣母传教修会的修女们正在加纳东部夸胡阿夫拉姆平原的学校开展一项打击人口贩卖的宣传计划。加纳的“塔里塔古木”网络代表乔伊修女说，“我们向学生们介绍罪犯为实现自己的目地而使用的一些伎俩”。

卢姆·乔（Sylvie Lum Cho, MSHR）修女

“塔里塔古木”国际网络在东科克罗姆为西非加纳东部地区夸胡阿夫拉姆平原北区的学校组织了一项与人口贩卖抗争的宣传活动。在阿夫拉姆平原举行的宣传活动得到了国际女修会玫瑰经圣母传教修会的修女们的支持。修女们的使命是帮助处于困境中的人，尤其是贫困者、受压迫者和被剥削者。宣传活动由“塔里塔古木”的代表乔伊（Joy Abuh）修女带领。

乔伊修女探访加纳的学校

乔伊修女是一名尼日利亚籍的传教修女，在东科克罗姆农业高中担任校牧和老师。自2024年初以来，她探访并继续在探访村里的不同学校，以进行宣传活动。这些宣传活动的目的是提高学生们对令人担忧的各种人口贩卖形式在团体中蔓延的认识。乔伊修女说：“我们向他们介绍罪犯为实现自己的目标而使用的一些伎俩，比如，给予他们虚假的信心，相信能在城市找到工作并能积蓄足够的钱来照顾他们在家的家人”。

修女还指出了在人口贩卖中一些惯见的危险，包括卖淫、流动贸易、长期女佣，或者所谓的“现代奴役”，没有机会读书、违背他们的意愿。宣传小组让参观过的学校的学生了解这一点。乔伊修女进一步表示，“我们建议他们要保持警惕，也要成为他们弟兄姐妹的守护者，向指定的保护机构报告疑似人口贩卖、童工/婚姻，以及其它形式的侵犯事件”。

加纳的“塔里塔古木”国际网络

乔伊修女分享了他们这些度献身生活者的希望，他们祈愿人口贩卖现象有一天将会结束，不仅在加纳，而且也在世界各地有人口贩卖弊端的地方。加纳的“塔里塔古木”网络是一个于2018年3月成立的非政府组织，成员包括男女度奉献生活者和一些平信徒。加纳的度奉献生活者在修会会长联合会的支持下一起工作，创建一种合作的组织模式，以打击存在于不同层面的人口贩卖和剥削活动，通过在学校和团体中的培育及宣传计划，努力提高人们对离开村庄到城市寻找“更绿色牧场”的风险的认识。

“塔里塔古木”网络在大都市，比如阿散蒂的库马西更具挑战性，因为会士修女们会直接接触到受害者，不同于像东科克罗姆这样的农村地区主要是进行宣传活动。

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