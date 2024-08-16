乌干达：堂区范围内的民意调查为多元文化团体提供蓝图

位于乌干达霍伊马教区的卡图利基雷圣家堂区为刚果、肯雅和南苏丹的难民以及乌干达国内流离失所者提供了安全庇护所。为了更好地明白如何引导堂区生活，露西修女开展了一次针对堂区的民意调查，以清晰地了解团体内的优势和挑战，如此也可为其他堂区提供可以沿用的有效模式。

罗塞琳·瓦巴尼·瓦夫拉修女（Roselyne Wambani Wafula, fsp）

来自乌干达甚至是其邻国的流离失所者在霍伊马（Hoima）教区找到了庇护所。卡图利基雷圣家堂区（la Santa Famiglia di Katulikire）已经敞开大门并制定好了计划，让他们参与当地的天主教团体生活。



在梵蒂冈新闻网的采访中，希尔顿基金会非洲修女教育合作计划(African Sisters Education Collaborative)受益人、古卢无玷圣母小姐妹会（le Piccole Sorelle di Maria Immacolata di Gulu）的露西修女分享了她对于民调的反思。（该采访在卡图利基雷圣家堂区进行。）

“这项民调的目的是为了全面地了解堂区的优劣势”，拥有行为社会科学、教育学博士学位的露西修女说道。她意识到堂区的多样性，于是与本堂神父和要理教员合作，一起著手开展民调。

合作与包容

“该民调涵盖了不同类型的参与者”，露西修女解释道，“包括儿童、青年、成年单身者、已婚夫妇以及很少参与弥撒的人”。修女继续说道，“在确保相互信任的基础上，这种包含性以全面的视角审视了堂区的现实情况”。这项民意调查足足收获了1800份答案，反映了教友的高度参与性。

主要挑战

民调揭示了堂区面临的几项主要挑战。很多青年，尤其是经历过战争和流离失所的年轻父母，希望寻求创收活动，例如从事裁缝和理发。

他们中的很多人没有受过正规教育，因此他们渴望得到实践培训，以此能自给自足。战争留下的持久影响和创伤也使其需要心理援助来帮助他们痊愈并重新融入社会。

即便独立的愿望是如此强烈，启动资金的缺乏却阻碍著这些年轻家庭开展可持续发展的措施。

这项民调还指出，语言障碍也是一个难题：一些堂区的教友难以听懂弥撒中使用的三种通用语言，因此一些人感觉自己只是个旁观者。有人建议提供语言课程来帮助人们更好地感受礼仪庆典，以促进更兼容并蓄的氛围。

一些已婚夫妇有时对于积极参加教会活动感到力不从心，尤其是在金钱的奉献和夫妻问题方面。对此，露西修女提出了一个可行方法：开设针对婚姻问题的语言班和慕道班，以营造一个更温馨和相互理解的环境。

此外，民调显示出不同堂区内管理层的薄弱，有些缘于领导人未受过教育。“很多小堂的领导者都没有受过正规教育，因此很难有效地发挥他们的职能”，露西修女解释道：这需要开展培训计划，为领导者提供必要的知识和技能。民调还建议持续根固要理讲授，以推动堂区信友积极履行他们在教会内的基督徒责任。

最后，这项民调凸显了关于老年人的严重问题：事实上，一些年迈的堂区教友感觉自己被忽视和抛弃。修女著重提到了建立一个支持系统的重要性，以保障这部分脆弱群体的福祉，让老人们真切地感觉到自己也是堂区团体的一份子。

推动“给予”文化

露西修女在民调中还阐述了自己的惊奇发现：很多教友把对教会的经济奉献视为一种负担，而非共同责任。

修女特别强调了要理讲授对于增强教友们的服务意识、鼓励他们积极参与教会活动的重要性。“有必要开展宣传活动，促进团结互助”，修女认为，“同时也要有共同目标和参与的新心态”。这种服务意识可以培养他们的归属感，鼓励每一个人积极地参与教会的发展。

持续进步的典例

修女最后总结道，为了解决民调中提到的挑战，需要提供语言课程、维持日常生计的实用技能培训、重新重视要理讲授：通过这些方式，堂区得以建设一个更具包容性、充满活力、自给自足的信仰团体。

回顾这项民意调查，修女认为它是能够被其他堂区沿用的有效模式。她进一步指出，了解堂区内每位教友的个体情况是进行有效牧灵关怀和针对性发展工作的基础。此外，收集到的资料还有助于起草资助提案，为重要举措争取善款。

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