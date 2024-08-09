肯尼亚：视障修女将见证带给天主的子民

圣事修女会是一个由视障修女组成的团体。她们虽然双目失明，但其他所有的感官都为天主的荣光和人类的福祉而积极服务。她们致力于要理讲授、农业生产、家禽养殖、探访并帮助人们、制作玫瑰念珠和针织工艺。“我需要的是机会，而非同情”，维罗妮卡修女说道。

米歇尔·恩杰里修女（Sr. Michelle Njeri, OSF）

众所周知，奥廖内神父创立了主顾男修会和爱德传教小修女会。然而，来自同一个家庭的圣事修女会（Le Suore Sacramentine）却未进入大众的视野，该团体的修女们都是视障者。



圣事修女会的修女们每天用大量时间来朝拜圣体，但她们也会前往自己的社区进行传教。她们的会祖是意大利神父路易吉·奥廖内（Luigi Orione）。在肯尼亚，该修会有四名成员：卡门修女、安吉丽娜修女、拉切尔修女和维罗妮卡修女。

传教与祈祷

维罗尼卡一直以来就憧憬成为一名修女，但由于视觉障碍，她难以找到接收她的修会。1981年，维罗妮卡在一位圣母神慰会修女的带领下第一次认识了圣事修女会，她从此留在这个修会团体中。

维罗妮卡修女说道，“这个视障修女会是独一无二的，在肯尼亚也绝无仅有。我们的会祖奥廖内神父是一个充满爱德之人，他要求我们成为穷人的母亲和姐妹。我们为那些不知晓真理的弟兄姐妹向天主献出我们的视觉残缺，使他们得以经验到天主，祂是世界之光”。

尽管有著视觉障碍，但修女们的生活却是默观且活跃的。她们在自己的堂区讲授要理，看望临近村庄的人，在线上和线下给予他们帮助。修女讲述道，“我们圣事修女会的神恩是在圣体圣事中朝拜耶稣，并与主耶稣谈论人类。与世人相遇，同他们讲述天主的爱。把人灵带给耶稣，把耶稣带给人灵。

修女们轮流朝拜圣体，且参与团体的其他工作。例如：农业生产、家禽养殖、制作玫瑰念珠和针织工艺，这些维持她们可持续发展的创收活动。“我们入修会是为了给予和获得，而不是为了被帮助，我们尽力自己完成一切需要做的事情”，维罗妮卡修女补充道，“我需要的是机会，而非同情”。

团体的挑战

对于修女们来说，获得盲文书籍并非易事。她们多年来一直从国外购买灵性类的盲文书籍，但随著进口关税的提高，修女不再像以往一样收到书。不过，修女们坦言，这些挑战使她们更加充实。“我们满怀喜乐地面对挑战，视力的障碍并没有夺走我们的才华和能力”。拉切尔修女最后总结道。

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