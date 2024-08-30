印度：修女们从边缘地区开始教授神学

印度维迪亚约蒂神学院的教授穆拉奇卡尔修女分享了教授处境神学的经验，她带领她的学生去德里市的贫民窟，以便他们更深入地致力于促进照顾贫困者的事业。

佩雷拉（ Greta Pereira OCV）修女

穆拉奇卡尔（Shalini Mulackal）修女自1999年起是维迪亚约蒂神学院的系统神学教授，这是在印度德里一所重要的耶稣会神学院。她在同一神学院攻读硕士学位时住在贫民窟，她的团体在那里生活和工作。穆拉奇卡尔修女在贫民窟的经验成为她一贯使用处境神学方法的基础，来在个人和社会中实现改变。修女在教学时，继续与学生们一起探访贫民窟，并引导他们进行神学反思。

置身于边缘地区

穆拉奇卡尔修女独特的“做神学”的风格，是许多印度年轻神学家的灵感泉源。她时常带领她的学生们去贫民窟，到那些住在就如垃圾堆厂的边缘地区的人那里去。穆拉奇卡尔修女经常和她的学生们参加妇女们反对暴力和强奸的游行示威活动，以及流离失所者和受歧视者反对大型项目的示威活动。他们的参与是一种象征性的行动，声援被剥夺了基本人权的群体。修女说，身为教授，她的动力来自“对基督的热爱和对不公正社会制度受害者的同情”。

处境神学

穆拉奇卡尔修女认为，做神学的目的有助于在个人和社会中的改变。因此，做神学的内涵应该是出自贫困者的角度和经验。她的教学方法旨在强调需要以贫困者为优先选择对象，她并逐渐向她的学生们灌输同样的观点。修女向梵蒂冈新闻网说，“我希望通过教学、实例及与学生们的互动，能至少令有些学生将真正致力于为穷人服务”。

需要女性的观点

穆拉奇卡尔修女大力倡导将女性的观点带入神学各个学科和教会生活的各个方面。她说，“我们目前的修院培育体系需要更改，负责印度修院培育工作的教会领导层需要思考一下，如何让更多的女性在修院中的培育和教学工作中做出贡献”。

穆拉奇卡尔修女也为德里总教区和印度天主教主教团正在进行的同道偕行进程贡献力量。在阅读印度各个拉丁礼教区长达10页的综合报告时，她回忆起女性第一次到有机会无所畏惧地讲话且被聆听的经验，她们激动得流下眼泪。修女表示，“毫无疑问，在教宗方济各的带领下，教会正在尽一切努力聆听女性，并对她们的处境作出回应。比如不久前，教宗方济各任命了三位女性在圣座主教部任职。2020年，他任命了六位女性为梵蒂冈经济委员会成员。教宗还允许女性在同道偕行的世界主教会议上投票”。

穆拉奇卡尔修女强烈的认为，今天的世界比以往任何时候更需要修女们的工作，她们用自己的生命做见证。修女认为，需要以不同身分，比如顾问、辅导者、灵修导师、女性神学家、疗理专家、牧灵关怀者，以及人权和环境活动人士，来回应新的需求。

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