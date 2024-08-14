圣艾智德团体以“八月节关怀”回应意大利无家可归者、老人和难民

在这受过多战争蹂躏的世代，圣艾智德团体在意大利不同城市进行的关怀活动也倍增。仅罗马一地，除了8月15日八月节当天为无家可归者、老人和难民提供传统的午餐外，也于14日和15日在雷比比亚和天皇后监狱为服刑人举行西瓜派对。

（梵蒂冈新闻网）人们需要友谊，特别是在夏天，脆弱的人不仅更加感到暑热难熬，他们还深受孤寂之苦。对此，圣艾智德团体以“八月节关怀”的各种活动来对被遗弃、生活成本高涨等困境而任命的许多人作出回应。该团体今年8月15日，在罗马和其他城市，为老朋友：独居长者、无家可归者、移民提供相遇和午餐的时刻将倍增，最后以传统的分享西瓜结束。移民者中，有些人是通过人道主义走廊来到意大利，如今已融入当地社会。他们中的一些人将帮助新来的人，志愿者中也有乌克兰妇女和阿富汗人。

在罗马，传统上的八月节午餐是于8月15日在丹多洛路（Via Dandolo）10号食堂进行。但许多其他的人也能体验到这“八月节关怀”，他们包括了圣艾智德团体为长者、残疾人和前无家可归者开设的公共居所和中心的受益人，比如，8月14日下午在“友谊之家”举行的庆祝会，有许多家庭参加，其中以意大利人家庭为主。这些家庭每周都会收到食品包和其他援助，以缓解昂贵生活之苦。

此外，有鉴于于意大利监狱条件不佳，圣艾智德团体也在罗马的雷比比亚监狱举行西瓜派对：8月14日在女子监狱、15日在男子监狱，所有在场的服刑人都可参加。这项关怀倡议也将于15日抵达天皇后监狱，届时会为那里的所有服刑人分发500公斤的西瓜。除了罗马外，关怀活动也在米兰、热那亚、帕多瓦和那不勒斯，以及意大利其他城市进行。



链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html