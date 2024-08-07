尼加拉瓜马塔加尔帕大修院院长被拘禁

尼加拉瓜马塔加尔帕大修院院长托雷斯神父于本月5日被监禁，他也是马塔加尔帕瓜达卢佩圣母堂的本堂司铎。此外，塞瓦科堂区的女平信徒合作者也遭拘禁。

（梵蒂冈新闻网）尼加拉瓜马塔加尔帕教区8月5日又有一位司铎遭逮捕。据堂区信友告诉媒体，圣类思·公撒格哲学大修院院长、马塔加尔帕瓜努卡社区瓜达卢佩圣母堂的本堂司铎托雷斯（Jarvin Tórrez）神父被关进监狱。当地报纸《新闻报》（La prensa）报导说，尼加拉瓜人权活动人士和组织对拘禁托雷斯神父给予谴责，他们也告知，塞瓦科（Sébaco）堂区的一位女平信徒合作者也被监禁。

一周内，尼加拉瓜已有13名司铎被关进监狱，他们大多数属于马塔加尔帕教区。该教区主教阿尔瓦雷斯（Rolando Álvarez）于今年1月14日被流放。2023年3月，尼加拉瓜共和国要求圣座关闭各自的外交使馆，但两国关系并没有完全破裂。

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