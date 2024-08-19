四名刚果殉道者荣列真福：愿他们的芳表有助于和平进程
（梵蒂冈新闻网）8月18日，四位殉道者在刚果民主共和国的乌维拉城荣列真福品，他们是圣方济各沙勿略外方传教会的法钦（Vittorio Faccin）修士、卡拉拉（Luigi Carrara）神父、迪多内（Giovanni Didoné）神父，以及教区司铎茹贝尔（Albert Joubert）神父。这四位殉道者于1964年11月28日在刚果民主共和国遭叛乱份子杀害。当时该国陷入危机，在无神论和仇教的背景下，他们选择了与人分享自己的信仰。
教宗称赞新真福的芳表
册封真福大典由教宗代表、金沙萨教区总主教安邦戈（Fridolin Ambongo Besungu）枢机在圣保禄主教座堂主持。教宗方济各于同一天的主日诵念《三钟经》活动中，提到四位新真福。教宗强调，“他们的殉道是为上主及为兄弟姐妹付出生命的冠冕”，并祈愿“他们的芳表和他们的代祷能促进和解与和平的进程，造福刚果人民”。
安邦戈枢机解释册封真福的意义
安邦戈枢机在册封大典的弥撒讲道中，首先呼吁在刚果的大地上“不要再有暴力、屠杀和死亡”。然后解释册封真福的意义，他说，教会“正式宣布一个人为真福”，实际上是“承认并宣认肉体的死亡并未得胜，天主没有抛弃祂的仆人。相反地，祂奖励他们的忠贞，让他们进入天乡，与祂在一起”。殉道者法钦、卡拉拉、迪多内和茹贝尔正是如此，他们为基督作了见证，表现出“在时而充满敌意的环境中，仍忠于天主和祂的圣言”，因此他们是“基督徒生活的典范”。
安邦戈枢机接著表示，事实上，在刚果民主共和国“上个世纪60年代的叛乱处在高峰时，他们本来可以逃走”，但他们选择了“见证福音的友爱，留在菲济和巴拉卡的信友身旁，直到流血牺牲”。“他们的鲜血从那时起便成为‘一粒种子’”，促进了这个国家和整个教会的福传工作。
友爱祈祷所
在册封真福的大典中，参与共祭的有圣座驻刚果民主共和国大使莱斯科瓦尔（Mitja Lescovar）总主教和几位主教，其中有些主教来自布卡武教省。仪式结束后，安邦戈枢机前往卡文维拉（Kavinvira），将四位真福的遗骨安放在卡文维拉朝圣地，也就是日后所称的“友爱祈祷所”（Oratoire de la fraternité）。之后，参与礼仪的各堂区的信友们举行了友爱和款待活动，其中有30多位来自意大利的殉道者的家属受到了他们的款待。
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