四名刚果殉道者荣列真福：愿他们的芳表有助于和平进程

1964年在刚果民主共和国殉道的三名传教士和一名教区司铎被册封为真福。教宗方济各在诵念《三钟经》活动中强调，新真福的殉道“是为上主及为兄弟姐妹献出生命的冠冕”。册封真福大典由金沙萨总主教安邦戈枢机代表教宗主持。

（梵蒂冈新闻网）8月18日，四位殉道者在刚果民主共和国的乌维拉城荣列真福品，他们是圣方济各沙勿略外方传教会的法钦（Vittorio Faccin）修士、卡拉拉（Luigi Carrara）神父、迪多内（Giovanni Didoné）神父，以及教区司铎茹贝尔（Albert Joubert）神父。这四位殉道者于1964年11月28日在刚果民主共和国遭叛乱份子杀害。当时该国陷入危机，在无神论和仇教的背景下，他们选择了与人分享自己的信仰。

教宗称赞新真福的芳表

册封真福大典由教宗代表、金沙萨教区总主教安邦戈（Fridolin Ambongo Besungu）枢机在圣保禄主教座堂主持。教宗方济各于同一天的主日诵念《三钟经》活动中，提到四位新真福。教宗强调，“他们的殉道是为上主及为兄弟姐妹付出生命的冠冕”，并祈愿“他们的芳表和他们的代祷能促进和解与和平的进程，造福刚果人民”。

安邦戈枢机解释册封真福的意义

安邦戈枢机在册封大典的弥撒讲道中，首先呼吁在刚果的大地上“不要再有暴力、屠杀和死亡”。然后解释册封真福的意义，他说，教会“正式宣布一个人为真福”，实际上是“承认并宣认肉体的死亡并未得胜，天主没有抛弃祂的仆人。相反地，祂奖励他们的忠贞，让他们进入天乡，与祂在一起”。殉道者法钦、卡拉拉、迪多内和茹贝尔正是如此，他们为基督作了见证，表现出“在时而充满敌意的环境中，仍忠于天主和祂的圣言”，因此他们是“基督徒生活的典范”。

安邦戈枢机接著表示，事实上，在刚果民主共和国“上个世纪60年代的叛乱处在高峰时，他们本来可以逃走”，但他们选择了“见证福音的友爱，留在菲济和巴拉卡的信友身旁，直到流血牺牲”。“他们的鲜血从那时起便成为‘一粒种子’”，促进了这个国家和整个教会的福传工作。

友爱祈祷所

在册封真福的大典中，参与共祭的有圣座驻刚果民主共和国大使莱斯科瓦尔（Mitja Lescovar）总主教和几位主教，其中有些主教来自布卡武教省。仪式结束后，安邦戈枢机前往卡文维拉（Kavinvira），将四位真福的遗骨安放在卡文维拉朝圣地，也就是日后所称的“友爱祈祷所”（Oratoire de la fraternité）。之后，参与礼仪的各堂区的信友们举行了友爱和款待活动，其中有30多位来自意大利的殉道者的家属受到了他们的款待。

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