波兰：八万信友徒步到光明山朝圣地朝圣

八月是波兰信友前往敬礼圣母玛利亚的场所朝圣的时期，其中以琴斯托霍瓦“黑圣母”朝圣场所最引人注目。8月15日圣母升天瞻礼是朝圣活动的一个高潮。

（梵蒂冈新闻网）每年有220多个朝圣团体徒步到波兰光明山朝圣地朝圣。此外，还有约200个骑自行车的团体、17个跑步团体和2个轮滑团体，甚至还有一个骑马团体，共有9万人来到著名的琴斯托霍瓦朝圣地虔诚敬礼黑圣母。人数最多的徒步朝圣者来自塔尔努夫、拉多姆、克拉科夫和华沙。

波兰主教团主席沃伊达（Tadeusz Wojda）总主教向本新闻网解释说，“波兰即使不是世界上唯一一个在朝圣的灵修上如此蓬勃发展的国家，无疑也是其中一个”。“青年、中年人和长者去朝圣，因为他们需要灵性上的更新，而且推动他们动身去朝圣的是信德。令人高兴的是，在波兰，有数以万计或者数以十万计的人前往光明山和其他圣母朝圣地朝圣”。

前往光明山朝圣的起源与对天主之母的敬礼有关。自17世纪以来，朝圣成了波兰宗教情愫的重要组成部分。无论是在波兰分裂时期还是第二次世界大战期间，朝圣活动从未中断。教宗方济各于2016年在克拉科夫举行世青节期间，造访了光明山朝圣地。

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