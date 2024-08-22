米利切维奇神父：“我宽恕了杀害我父亲的人”

米利切维奇神父在里米尼大会上做见证。这位来自莫斯塔尔的司铎幼年经历了上个世纪90年代爆发的波黑战争。

（梵蒂冈新闻网）“给予宽恕与得到宽恕，二者不可分离。有时人受到的伤害如此严重，以致无法宽恕，感到宽恕宛如攀爬高山，极其费力。然而，单凭一己之力，我们无法宽恕：我们需要天主的恩宠，必须祈求这份恩宠。”教宗方济各2020年3月在公开接见活动中解释了慈悲的相互性。这一点在米利切维奇（Pero Miličević）神父的故事中可以找到。米利切维奇是一位来自莫斯塔尔的年轻司铎，他经历了上个世纪90年代爆发的波黑战争。

米利切维奇那时只有7岁，像他这个年龄的孩童对这场兄弟间的冲突是无法理解的。但他明白，他母亲流下了许多痛苦的泪水。在里米尼大会期间，米利切维奇神父接受本新闻网采访，他说，“1993年，仅在一天之内，我就失去了8位亲人。我的父亲死了，我的姑妈看著三个孩子死去，另一个姑妈失去了一个儿子，还有一个姑妈遭杀害……”事情并未结束。米利切维奇和其他人一起被带到了一个集中营，在那里呆了7个月。

两年后，米利切维奇和莫斯塔尔的其他儿童被带到意大利，度过一个月的时间。那次旅程的策划者是焦尔杰塔（Benito Giorgetta）神父，他把孩子们带到泰尔莫利。焦尔杰塔神父也出席了这次的里米尼会议，他讲述那次旅程说，“为获得许可，在完成了一切的官僚手序后，我亲自去接他们。那次行程需要付出很大的牺牲和努力，但更重要的是有一个强烈的渴望，就是为这些遭受折磨的孩子们提供一个和平绿洲。我记得放烟火时他们的恐惧，他们会躲起来，烟火对我们来说是欢乐，而对他们则是死亡的声音”。焦尔杰塔神父在讲述中，对当时接待这些孩子们的家庭表示感激。今天，他称他们是“传教者，用自己的见证传播福音”。神父特别提到接待米利切维奇的卡斯特罗塔（Castrotta）一家。

后来孩子们离开意大利回到了莫斯塔尔，米利切维奇选择进入萨格勒布的修院。他数年后来到意大利完成学业。他也去了圣若望罗通多朝圣，当时看到去泰尔莫利的标志。火焰重燃，他开始回忆并在脸书上寻找卡斯特罗塔家庭。找到了，当他询问有关焦尔杰塔神父的情况时，却没有很多的消息，然后手机就关机了。他回到罗马后，令人惊讶的是焦尔杰塔神父却给他打来电话，邀请他去泰尔莫利一起举行弥撒。米利切维奇神父说：“爱是不能忘记的”。

这些年来，福音之光照耀著这位年轻司铎的心，与最伟大的爱相遇使他完成了内在的革新，向宽恕开放。米利切维奇神父说，“要向天主宽恕那样，我们该当宽恕，我知道是谁杀害了我父亲，但我不能活在报复中。我们是人，我们都会犯错，我们在同一地方出生，没有太大的区别”。痛苦给米利切维奇神父的生活带来的极大教导是：宽恕是治愈和注视他人为真正弟兄的道路。

链接网址：www.vaticannews.cn（22.08.2024）

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html