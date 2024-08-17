8月17日 常年期第十九周星期六

厄则克耳先知书 18:1-10,13,30-32 圣咏 51[50]:12-13,14-15,18-19 玛窦福音 19:13-15

潜藏每个人内心的罪根，常蠢蠢欲动，伺机使人远离那位自永远创造了我们，并深爱著我们的天主。原罪使我们迷恋内心的恶，就像以色列人当初在旷野中朝拜金牛一样。

圣保禄宗徒深深体会到了原罪的遗害。他说：「因此，我所愿意的善，我不去行；而我所不愿意的恶，我却去作。但我所不愿意的，我若去作，那么已不是我作那事，而是在我内的罪恶……我这个人真不幸呀！谁能救我脱离这该死的肉身呢？感谢天主，藉著我们的主耶稣基督」（罗7:19-25）。

天主藉著厄则克耳先知，在第一篇读经中，邀请我们离弃一切得罪祂的恶行，「改造一个新心，一种新的精神」。改造就是转变，也就是将我们的目光从潜藏我们内心的恶根，转移到仁慈的天主那里，并藉著对天主的仰望和信赖，使我们重新成为像小孩子一样纯洁无瑕。

主耶稣基督！仰赖祢的慈恩救赎，我们能脱离该死的肉身，得胜罪恶，我们感谢祢！求祢不断给我们广施慈恩，使我们唯独亲近祢，侍奉祢。

内容来源取自《和平月刊》

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